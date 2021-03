Gigantisk rum-orkan spottet for første gang

20. august 2014 registrerede satellitter en gigantisk hvirvelvind af plasma, der drønede rundt i timevis højt oppe i Jordens magnetosfære (Jordens magnetiske felt, der beskytter mod solvinde).

Forskerne bag studiet fra England og Kina har aldrig set denne type orkan før, men det er ikke usandsynligt, at det er et almindeligt rumfænomen, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

- Indtil nu har man ikke vidst, om plasmaorkaner i rummet eksisterede, så det er fantastisk at bevise det med så overbevisende et eksempel, siger fysiker Mike Lockwood fra University of Reading i England i en pressemeddelelse, det skriver Videnskab.dk. Forskere fra Shandong Universitet i Kina har også bidraget til studiet.

En plasmaorkan ligner almindelig kendte orkaner på Jorden. I deres centrum er der næsten stille, men rum-orkanen er alligevel i en helt anden størrelsesorden.

Plasmaorkanen opstod over Nordpolen og bredte sig omkring 1.000 kilometer. Orkanen nåede en højde på 860 kilometer og kom op på en hastighed af 2.100 meter i sekundet.

Plasmaorkanen fik det herefter til at regne med elektroner ind i ionosfæren, der ligger under magnetosfæren. Ionosfæren ligger som en skal rundt om Jorden og har elektroner og ladede molekyler i sig.

Regnen af elektroner skabte et cyklonformet nordlys under orkanen.

Hele fænomenet varede næsten otte timer.

- Tropiske storme er kendte for at udlede enorme mængder af energi, og rum-orkaner må på samme måde blive skabt gennem store mængder af energi fra solvinde, der rammer partikler i Jordens øvre atmosfære, uddyber Lockwood i pressemeddelelsen, skriver Videnskab.dk.

Når nu forskerne ved, at nordlys kan være et produkt af rum-orkaner, og at der er tale om en form for cyklon, er forskerne optimistiske omkring potentielt at kunne se flere i fremtiden.

