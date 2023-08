Gigantisk videnskabeligt 'gennembrud' bliver mødt af skepsis

Vi har hørt det før – og nu sker det igen.

Forskere påstår at have fundet opskriften på den ultimative superleder, der fungerer ved stuetemperatur og endda under atmosfærisk tryk.

En sådan opfindelse kan revolutionere moderne teknologi og ændre vores verden, for eksempel ved at kunne bidrage til at få tog og biler til at svæve og opbevare bæredygtig energi i superledende spoler. Men den nye forskning møder allerede nu kritik.

Det skriver Science.org ifølge Videnskab.dk.

Du har garanteret mærket varmen fra din computer, mens den streamer serien, du har kørende, eller fra din mobiloplader, mens den suger strøm fra stikkontakten.

Læs mere på Videnskab.dk: Gennembrud: Dansk forsker løser årtier gammelt matematisk problem

Annonce:

Varmen opstår, fordi elektroner, som skaber strøm, møder modstand og taber energi. Netop det sker ikke med en superleder, som er i stand til at lede elektricitet uden elektrisk modstand og dermed uden spild af energi.

Udfordringen er, at de superledere, der findes i dag, kun fungerer under meget lave temperaturer eller under ekstremt højt tryk.

Dét mener to forskere fra Sydkoreas Quantum Energy Research Center at have knækket koden til at ændre.

I et preprint – en tidlig udgivelse – af deres forskning, påstår de at have fundet opskriften på en superleder, der under almindelige forhold kan producere strøm uden nogen modstand.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere har lavet det første billede af et sort huls magnetfelt – her er, hvad det afslører

Forskningen er endnu ikke blevet bedømt af fagfæller, men ifølge Science.org møder det allerede kritik fra andre fysikere.

Annonce:

- De ved ikke meget om superledere, og måden de har repræsenteret noget af deres data på, er mistænkelig, siger Michael Norman, ph.d. i fysik ved Argonne National Laboratory, USA, til Science.org ifølge Videnskab.dk.

Han fortæller dog, at forskere ved Argonne National Laboratory tager den nye forskning seriøst og allerede nu er ved at gentage eksperimentet for at se, om det holder.

Nadya Manson, professor i fysik ved University of Illinois, USA, er ikke helt så skeptisk som Michael Norman, men peger også på, at noget af data virker sjusket.

Nu er det store spørgsmål, om eksperimentet kan gentages og vise, hvad forskerne fra Sydkoreas Quantum Energy Research Center påstår.

- Hvis det passer, ved vi det inden for en uge, melder Michael Norman på Science.org ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

Gennembrud for fusionsenergi: Hvad betyder det for udviklingen af 'utømmelig' energi?

Eventyrligt fatamorgana får fragtskib til at svæve i luften

På størrelse med et saltkorn: Forskere skaber verdens mindste flyvende udstyr