Gigantiske mængder oldgammelt vand fundet under Antarktis

Millionvis og atter millionvis liter af ekstremt gammelt vand er blevet fundet under det vestlige Antarktis.

Et hold af forskere har opdaget et kæmpemæssigt grundvandsmagasin, også kaldet aquifer, dybt under Antarktis’ flydende islag.

Det kan både indeholde endnu ukendte organismer og gøre os klogere på, hvordan ismasserne ovenover reagerer på klimaforandringer.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Et grundvandsmagasin er at sammenligne med en svamp. Det består af jordlag, der er porøse og fyldte med vand.

Og denne her 'svamp' er gigantisk.

Til sammenligning løber et netværk af isdækkede floder og søer ovenover grundvandsmagasinet, hvoraf Whillans-floden er den største med sine 60 km2 og 2,1 meters dybde.

Gang det med ti - så har du den mængde vand, forskerne regner med at grundvandsmagasinet indeholder. Det skriver de i et nyt videnskabeligt studie publiceret i Science, ifølge Videnskab.dk.

Men hvordan har de fundet ud af det?

Forskergruppen har gjort brug af magnetotellurisk billeddannelse, der grundlæggende er målinger af elektromagnetiske felter skabt af Solen.

Når solvinde rammer Jordens ydre atmosfære (ionosfæren), dannes et elektromagnetisk felt, der gennemtrænger jordens overflade. Det skaber endnu et elektromagnetisk felt. Denne gang i Antarktis’ sne, is og jord - og det er her, de magnetotelluriske instrumenter tager sine målinger fra.

- Det er ligesom at tage en MR-skanning af Jorden; vores signal kommer bare fra Solens interaktion med Jordens magnetfelt, siger geofysiker ved University of California San Diego og hovedforfatter bag studiet, Chloe D. Gustafson, til Live Science, ifølge Videnskab.dk.

Nu gælder det for forskergruppen om at finde flere lignende grundvandsmagasiner under Antarktis.

Ifølge Gustafson er for eksempel den hastigt smeltende Thwaites-gletscher et oplagt mål, for derved kan man undersøge, om de underliggende grundvandsmagasiner har betydning for, hvor hurtigt isen på polerne smelter.

Det kan vise sig at være endnu et skridt på vejen til at forstå klimaforandringernes svært komplicerede dynamikker.

