Gnavne hunde klarede sig bedre i forskeres test

Bliver du ikke modtaget af begejstring og en logrende hale hos din hund, når du kommer hjem?

Så kan du i det mindste trøste dig med, at din hund, ifølge et ungarsk nyt studie, formentlig vil have lettere ved at lære fra fremmede, end glade og imødekommende hunde har det.

Det skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk.

Forskerne karakteriserede den ene gruppe af de undersøgte hunde som ‘gnavne’, fordi »disse hunde ikke var rigtigt aggressive, men havde sådan en gnaven attitude,« fortæller hovedforskeren på studiet Peter Pongracz til The New York Times ifølge Videnskab.dk.

Hvis du undrer dig over, hvad en gnaven attitude er, er her en liste over nogle af de egenskaber, som forskerne satte i ‘gnaven’-kategorien:

Hurtig til at gø.

Knurrer eller snapper ad en.

Kommer ikke, når de bliver kaldt på.

Bevogter deres mad for at holde den fra andre hunde.

Aktive og rastløse.

Med andre ord, den slags hunde, som, internatet ville sige, kræver en tålmodig og erfaren ejer.

I studiets centrale eksperiment, blev en godbid sat i midten af et V-formet trådhegn, foran en hund, som kunne se godbidden direkte, men ikke nå den.

For at komme hen til godbidden måtte hundene nødvendigvis gå udenom hegnet, og dermed længere væk fra godbidden. En tanke, som er fremmed for hundens hjerne, skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk.

Hunde lærer socialt, hvilket vil sige, at de lærer noget ved at se en anden hund, eller person, udføre en handling.

Når hundene selv skulle løse problemet, klarede både de gnavne og imødekommende hunde sig lige godt, og det samme var gældende, når deres ejer viste dem løsningen.

Men når en fremmed person skulle vise hunden vejen frem, havde de gnavne hunde langt lettere ved at følge med, skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk.

Hvorfor de gnavne hunde klarede sig bedre, når fremmede viste dem en løsning, ved forskerne endnu ikke.

Desværre kunne studiet heller ikke sige noget om, hvilke hunderacer der var mere gnavne end andre.

