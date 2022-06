God til at stå på ét ben? Så lever du måske længere

Nogle er født med evnen til at bevæge sig med ynde og præcision. For andre er der desværre ikke langt fra elegant til elefant.

Men som om dårlig balance ikke var straf nok i sig selv, så peger ny forskning på, at dårlige balanceevner kan kobles sammen med dét, der er meget værre.

Et nyt studie konkluderer således, at midaldrende og ældre mennesker, der ikke kan stå på et ben i 10 sekunder, har næsten dobbelt så høj risiko for at dø inden for de næste 10 år i forhold til dem, der godt kan.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Forskerne fulgte 1.702 stabilt gående mennesker i aldersgruppen 51-75 år i en periode på 12 år - fra 2008 til 2020.

Ved studiets begyndelse blev hver deltager bedt om at stille sig på et ben i 10 sekunder - en prøve, 21 procent dumpede.

Forskerne fulgte herefter denne femtedel i 12 år og kunne til sidst konkludere, at gruppen med balancebesvær havde en 84 procent højere sandsynlighed for at dø af en hvilken som helst årsag sammenlignet med 'kontrolgruppen'.

Det er dog vigtigt at notere, at resultaterne ikke peger på nogen form for kausalitet - der kan med andre ord være mange bagvedliggende årsager til studiets resultater, skriver Videnskab.dk.

Uanset hvad er resultaterne slående, og det får hovedforfatteren bag det nye studie, Claudio Gil Araujo, til at opfordre til at inkludere balancetests i de lægelige rutinetjek, ældre mennesker indkaldes til.

Studiet er publiceret af det videnskabelige tidsskrift British Journal of Sports Medicine.

