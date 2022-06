Gode nyheder: Din lever holder sig ung hele livet

Det kan godt være, at du føler dig gammel, men du kan trøste dig med, at din lever er ung. Faktisk bliver den aldrig ældre end tre år gammel.

Din lever har nemlig den vilde evne, at den forbliver ung, selvom resten af din krop ældes, lyder det ifølge et nyt studie, skriver Technische Universität Dresden i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Det har forskere fundet frem til ved hjælp af matematiske modeller og en teknik kaldet ’retrospective radiocarbon birth dating’, hvor forskerne kan se, hvor gamle menneskeceller er, på baggrund af mængden af kulstof-isotoper.

Ved at holde sig ung, kan leveren vedligeholde sin centrale opgave: At rense kroppen for giftstoffer.

- Uanset om du er 20 år eller 84 år, forbliver din lever ved med i gennemsnit at være lige under tre år gammel, siger molekulærbiolog Olaf Bergmann fra Dresden Universitet i Tyskland i pressemeddelelsen, skriver Videnskab.dk.

Forskerholdet har analyseret raske biopsiprøver fra mere end 50 afdøde individer mellem 20 og 84 år. Her fandt forskerne frem til, at kroppen holder det særlige organ ungt ved kontinuerligt at genskabe leverceller.

Når en menneskekrop ældes, får den sværere og sværere ved at genskabe nye celler og reparere andre, men dette ser ikke ud til at være tilfældet for såkaldte hepatocytter, der er specialiserede celler, som findes i leveren.

Det er dog ikke alle leverceller, der bliver genskabt lige hurtigt. En mindre del kan blive op til 10 år gammel, hvilket ifølge forskere hænger sammen med antallet af kromosomer, som de bærer.

De fleste celler i en menneskekrop bærer to kopier af hele mennesket genom, men leverceller skiller sig ud ved at bære flere kopier af genomet i sig.

- Når vi sammenlignede typiske leverceller med de leverceller, der er rigere på DNA, fandt vi fundamentalle forskelle i deres reproduktion. Typiske leverceller reproducerer sig selv circa en gang om året, mens de særlige celler kan holde til i leveren i op til et årti, fortæller Bergmann i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Om genskabelsen af celler gør leveren mindre modtagelig overfor sygdom, skal undersøges nærmere i fremtidige studier, men ifølge ScienceAlert tager man med forskningen et vigtigt skridt i retningen mod at lære mere om, hvordan vi mennesker holder vores organer sunde og raske.

