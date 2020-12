Godt nyt for pingvinkoloni: Faretruende isbjerg er knækket igen

Det så sort ud for pingvinerne og de andre havgående dyr på South Georgia, da verdens største isbjerg A-68A havde kurs direkte mod øen.

Isbjerget var større end Fyn, og hvis det ramlede ind i øens kontinentalsokkel, ville det få livstruende konsekvenser for øens mange dyr - heriblandt verdens største koloni af kongepingviner.

I sidste uge knækkede isbjerget i to, hvilket Videnskab.dk dækkede, og nu, mindre end en uge efter, er yderligere to stykker knækket af.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.



Dermed er der nu fire isbjerge ud for South Georgia:

A-68A: 2.600 km2

A-68D: 144 km2

A-68E: 655 km2

A-68F: 225 km2



Isbjergene vil med tiden drive fra hinanden, og forskerne håber, at de vil blive båret nord for øen af den stærke Antarktiske Cirkumpolare Strøm, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Kæmpe isbjerg har kurs mod en af verdens vigtigste pingvin-kolonier: 'Det kan blive voldsomt'

Det nyeste brud blev opdaget af amerikanske forskere, som på satellitbilleder fik øje på de to nyeste stykker, A-68E og A-68F.

Videnskab.dk beskrev i den oprindelige artikel hvordan eksperter frygtede, at A-68A, som var halvanden gange større end Fyn, ville sætte sig fast på øens kontinentalsokler og forhindre eller besværliggøre dyrenes adgang til havet, hvor de jager for at brødføde deres unger.

Men nu tror man, at et sammenstød med kontinentalsoklen var det, som oprindeligt fik isbjerget til at gå i stykker: før knækket ramte den ene ende af isbjerget tilsyneladende soklen og sad fast, men med en sådan kraft, at resten af isbjerget begyndte at rotere og knækkede, hvorefter det drev videre.

Læs mere på Videnskab.dk: Sådan ser der ud 4.000 meter under isen i Arktis

Skaderne, som isbjerget pådrog sig i sammenstødet, er formentlig skyld i det seneste knæk også.

Selvom udsigten ser bedre ud for dyrelivet på South Georgia, vil det stadig være problematisk for dyrene, hvis et af de nye stykker sætter sig fast på kontinentalsoklen og bliver siddende, ifølge ScienceAlert. Det skriver Videnskab.dk.

