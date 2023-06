Gør ikke dette, hvis dit barn er kræsent

I et nyt australsk studie har forskere undersøgt, hvilke strategier der fungerer, og hvilke der ikke fungerer, når det gælder om at få kræsne børn til at spise deres mad.

Det skriver Deakin University i Australien ifølge Videnskab.dk.

Her fandt forskerne, at forældre til kræsne børn i højere grad forsøger at presse eller overtale deres børn til at spise det, de får serveret.

I stedet bør man – hvis man skal tro studiet – involvere børnene i madlavningen og ikke forsøge at tvinge dem til at spise.

- Resultatet viser os, at vi bliver nødt til at gøre mere for at hjælpe forældre med kræsne børn, fordi strategierne, som de instinktivt benytter sig af – selvom de er velmenende – ikke hjælper deres børn med at udvikle livslange, sunde spisevaner, siger Alissa J. Burnett i pressemeddelelsen.

I studiet spurgte forskerne 1.500 mødre (ja, kun mødre) til børn mellem to og fem år om deres strategier for at få børnene til at spise sundt og varieret. Derudover blev børnene vurderet ud fra et spørgeskema om, hvor kræsne de var.

Her hang strategierne med tvang eller overtalelse - som for eksempel ‘spis maden, og så får du dessert’ - sammen med de særligt kræsne børn.

Omvendt viste det sig, at forældrene til mindre kræsne børn i højere grad benyttede strategier som at inddrage børnene i indkøb og madlavning, og som ikke forsøgte at tvinge børnene til at spise noget bestemt.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Appetite.

