Gør tre opdagelser på under 24 timer

Mindre end et døgn efter at blive genaktiveret efter tre års pause har Large Hadron Collider opdaget tre nye, eksotiske partikler

Ny data fra partikelacceleratoren i Schweiz viser tegn på tre hidtil usete kombinationer af kvarker, som er de bestanddele, der udgør protoner og neutroner, byggesten i atomer.

Det skriver Universe Today i forbindelse med opstarten på Large Hadron Colliders tredje omgang, der begyndte i går, ifølge Videnskab.dk.

De tre eksotiske typer partikler består af to tetrakvarker, som er opbygget af fire kvarker, og en pentakvark, som er opbygget af fem kvarker.

Alle tre er konsistente med Standardmodellen, der en model som beskriver naturlovene ud fra vores nuværende, ufuldstændige viden.

CERN’s ambition med Large Hadron Colliders tredje omgang er dog at finde tegn på fysik, der går ud over Standardmodellen, og som kan bidrage til at forklare fænomener som mørkt stof.

Mørkt stof er nemlig et fænomen, som vi med vores nuværende viden ikke forstår særligt godt. Noget af det eneste, vi ved, er, at det hverken absorberer, reflekterer eller udsender lys, da det ikke interagerer med elektromagnetisk stråling.

Partikelacceleratoren har været slukket i tre år for blive opgraderet, så den kan håndtere den hidtil usete mængde energi på 13,6 billioner elektronvolt. Og nu er pausen ovre, og forventningerne er store. Man satser nemlig på at samle lige så meget data ind i denne omgang, som man har gjort på de to tidligere tilsammen.

- Det vil selvsagt øge vores mulighed for at opdage eller forstå universets fundamentale love, siger Fabiola Gianotti, der CERN’s generaldirektør.

