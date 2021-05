Grønlands indlandsis frigiver enorme mængder kviksølv

Når isen fra gletsjere smelter, slider det på de underliggende sten, der frigiver kviksølv, som strømmer ud i smeltevandet.

Det er en mekanisme, der lige nu finder sted i voldsom grad i den sydvestlige del af den grønlandske indlandsis.

Ifølge et nyt studie sker kviksølvs-udledningen fra gletsjerne i området i så store mængder, at kviksølvs-niveauerne i de omkringliggende floder er op til 10 gange højere end i en gennemsnitlig flod, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Opdagelsen stammer fra et amerikansk forskerhold fra Florida State University, der har set nærmere på kviksølvs-udledningen i området under ekspeditioner i 2015 og 2018.

Kviksølv er et naturligt forekommende metal, men det kan i for høje mængder være skadeligt for både dyr og mennesker. Derfor skaber de store mængder kviksølv bekymring.

- Det er et område med en masse smeltende gletsjere og store grupper af det oprindelige grønlandske folk, der er afhængige af lokale havdyr som kilde til føde, påpeger lektor Maya Bhatia, der er tilknyttet canadiske University of Alberta og ikke har været involveret i studiet, til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Kviksølvforurening er en global krise, der i 2017 fik 128 lande – herunder Danmark – til at skrive under på, at man ville nedsætte udledningen af kviksølv.

Udledningen af de store mængder kviksølv fra gletsjerne i Sydvestgrønland er ikke direkte forårsaget af mennesker, men Indlandsisen smelter hurtigere på grund af de menneskeskabte klimaforandringer, påpeger forskerne bag studiet.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Nature Geoscience.

