Hader du også lyden af din egen stemme? Her er årsagen

Hvorfor bryder de færreste sig om at høre deres egen stemme?

Kirurg Neel Bhatt, som specialiserer sig i behandlingen af patienter med stemmeproblemer på University of Washington, optager regelmæssigt sine patienters stemmer og afspiller optagelserne for dem.

Hun overraskes gang på gang over, hvor vanskelige disse sessioner kan være for patienterne. De kan være så ubehagelige for patienterne, at nogle af dem blankt nægter at lytte til indspilningen, skriver hun i en artikel bragt på Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

Neel Bhatt fortæller, at ubehaget ved at høre sin egen stemme på lydoptagelser er både fysiologisk og psykologisk.

Når vi lytter til en optagelse, ledes lyden gennem luften og ind i ørerne, hvor lyden får trommehinderne til at vibrere, og de små knogler i mellemøret overfører vibrationerne til det indre øre. Her stimuleres nerverne, så lydsignalet sendes videre til hjernen.

Men når vi taler, tager lyden en anden rute til det indre øre.

En del af lyden ledes stadig gennem luften, men det meste bevæger sig direkte gennem kraniet, hvilket booster lydens lavere frekvenser, og får talen til at lyde dybere og mere fyldig, skriver Neel Bhatt.

Til kontrast lyder vores stemme både tyndere og lysere, når vi hører en indspilning.

Fordi vores stemmer er så vigtig en del af vores selvidentitet, kan denne uoverensstemmelse være svær at vænne sig til, især fordi vi indser, at andre mennesker altid har oplevet vores stemme anderledes, end vi selv har.

Et studie fra 2005 viste da også, at vi har en tendens til at opfatte vores egen stemme som ringere, når vi hører den afspillet, end andre gør, skriver Neel Bhatt.

