Har arkæologer fundet stedet, hvor Johannes Døberen blev dødsdømt?

Arkæologer mener, de har fundet det dansegulv, hvor Johannes Døberen ifølge Bibelen blev dømt til døden efter en dans i nutidens Jordan. Det skriver mediet LiveScience ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se et foto fra udgravningen.

De mener samtidig at have fundet det sted, hvor Kong Herodes Antipas (20 f.v.t. - 39 e.v.t.) – søn af den bibelske Kong Herodes – havde sin trone.

Både Bibelen og en næsten samtidig kilde, Flavius Josephus (37-100 e.v.t.) beretter om, at Herodes Antipas beordrede Johannes Døberen henrettet.

Ifølge Flavius Josephus skyldes henrettelsen, at Antipas frygtede Døberens voksende indflydelse. Bibelen fortæller en anden historie.

Johannes Døberen var imod et ægteskab mellem Kong Herodes Antipas og Herodias, der begge var fraskilte.

Ved Herodes Antipas’ fødselsdagsfest dansede Salome, datter af Herodias. Den dans var Kongen så tilfreds med, at han lovede at give Salome, alt hvad hun kunne ønske sig som belønning.

Dét ønske var Johannes Døberens hoved, der efter noget overvejelse blev bragt til Salome på et sølvfad, skriver LiveScience.

Arkæologer fandt oprindelig gårdspladsen til slottet Machaerus i 1980 nær det Døde Hav i Jordan, men det er først nu, at nichen (fordybningen) ved ruinerne er blevet kædet sammen med Herodes Antipas' trone, skriver LiveScience.

At nichen – eller tronen – er placeret nær gårdspladsen tyder på, at den kan være benyttet som dansegulv af Salome.

Sådan lyder tolkningen i hvert fald fra Győző Vörös, leder ved Machaerus-udgravningen i bogen ’Holy Land Archaeology on Either Side: Archaeological Essays in Honour of Eugenio Alliata’. Der er endnu ikke udgivet et færdigt studie, der argumenterer for det samme.

Og der er ikke enighed om tolkningen blandt andre forskere i feltet, skriver LiveScience.

Eric Meyers, professor emeritus ved Jødiske studier ved Duke University, USA, siger for eksempel til LiveScience, at det er muligt, der er tale om Herodes Antipas' trone, men at »et perfekt match mellem litterære kilder og arkæologiske levn, der kan placere henrettelsen af Johannes Døberen på dét sted stadig mangler.«

- Lige meget hvad er argumentet stærkt, og jeg ser frem til at læse den færdige artikel, siger Meyers til LiveScience.

