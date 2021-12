Har din hund et sprogøre? Ordkloge hunde forstår op mod 200 ord

Ifølge et nyt studie forstår den gennemsnitlige hund 89 ord og sætninger - men visse hunde forstår over dobbelt så mange

‘Sit’, ‘rul rundt’, ‘giv pote’.

Listen af ord, vi kaster efter vores hunde, er lang - men hvor mange af ordene forstår de egentligt, når det kommer til stykket?

Ifølge et nyt studie om hunde og deres ordforråd, er det angiveligt helt op til 89 unikke ord og sætninger for den gennemsnitlige hund, mens det for enkelte trænede og særligt ord-kloge hunde, er helt op til 200 ord.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Studiet bygger på en ord-checkliste, der normalt anvendes af forældre til at vurdere spædbørns ordforråd, men i dette tilfælde blev udleveret til 165 hundeejere. De blev bedt om at rangere på en skala fra 0 til 5, hvor godt deres kæledyr reagerede på 172 forskellige ord og sætninger.

Ifølge hundeejerne i forsøget reagerede deres hunde i gennemsnit på 89 ord - både fra listen og med deres egne tilføjelser - hvoraf halvdelen var velkendte kommandoer såsom ‘sit’, ‘bliv’ eller hundens eget navn.

Læs mere på Videnskab.dk: Kan hunde forstå, hvad der sker på TV?

Enkelte hunde var angiveligt i stand til at reagere på sætninger og ord som ‘tør dine fødder’, ‘hvisk’, samt navnene på hundeejeren, dyrefrisøren eller hundekennelen, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

De medvirkende hunde var af forskellige racer, aldre og professioner (for eksempel politihund eller servicehund), og mens alder ingen betydning havde for antallet af ord, hunden genkendte, spillede race og profession en rolle.

Således havde de trænede politihunde, servicehunde og lignende et ordforråd, der var 1,5 gange større, end hvad tilfældet var for de hunde, der ingen professionel træning havde.

På samme måde var der også betydelig variation i antallet af ord, alt efter om der var tale om en hyrdehund, terrier eller de små selskabshunde. Hyrdehunde var blandt dem, der var i stand til at reagere på flest ord.

Selvom tidligere forskning ganske vist bakker op om, at hunde er i stand til at reagere på en større pulje af ord, knytter der sig en række forbehold til det nye studie, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk:

Særligt er der altid en risiko for, at hundeejere fejltolker eller overvurderer, hvor godt deres hunde reagerer på forskellige ord og sætninger.

Ikke desto mindre er studie et godt første step på vejen til at måle og forstå hunde og deres respons på vores sprog, skriver forskerne i studiet.

