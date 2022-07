Havets farligste steder: Her dør havdyr øjeblikkeligt

Forskere har fundet en dybtliggende ‘brine pool’ i Det Røde Hav, der ligger imellem Den Arabiske Halvø og Afrika.

Brine pools er ekstremt salte havlag uden ilt, der samler sig på havbunden som søer.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Man kender kun tre områder, hvor der findes brine pools på Jorden, ifølge Live Science: Den Mexicanske Golf, Middelhavet og Det Røde Hav.

Det nyfundne område ligger ud fra Saudi-Arabiens kyst.

Brine pools er blandt de mest ekstreme naturmiljøer på Jorden. For her er der absolut ingen ilt. Alligevel er de mærkeligt nok fulde af liv. Her lever nemlig ekstremofiler, der, som navnet antyder, er mikroorganismer, som kan leve i ekstreme forhold.

Og derfor er brine pools også interessante for forskere at undersøge.

- Vores foreløbig forståelse er, at livet på Jorden udsprang af dybhavet, næsten med sikkerhed under anoksiske - uden ilt - forhold, siger Sam Purkis, der er professor ved University of Miami og en af forskerne bag det nye studie, til Live Science ifølge Videnskab.dk.

- Brine pools er en fantastisk analog til den tidlige Jord. At studere det her miljø giver mulighed for et indblik i de slags forhold, hvor livet først opstod på vores planet, og kan måske lede os i jagten på liv på andre ‘vandverdener’ i vores solsystem og længere ude.

Men det nye studie byder også på en anden interessant detalje i den mere kuriøse ende af skalaen.

For på grund af den totale mangel på ilt hænger fisk, rejer og ål ud i nærheden af de områder for at få sig et gratis måltid.

Det sker nemlig, at uheldige dyr uden at vide det kommer til at bevæge sig ind i de her brine pools, hvor de øjeblikkeligt dør af iltmangel. Og når ligene så flyder ud igen, står de sultne jægere klar.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Communications Earth and Environment.

