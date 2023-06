Helt exceptionelt: Sværd fra bronzealderen skinner stadig

Der har altid været noget potensforlængende over, at en ridder skulle begraves side om side med sit dyrebare sværd. Men denne gang kommer det til sin ret.

I Bayern i Tyskland har arkæologer nemlig fundet et sværd, der stammer fra bronzealderen, og er i så god behold, at det stadig skinner.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Det blev fundet i en grav, hvor en mand, en dame og et barn havde ligget sammen. Det er et fascinerende fund, da der ikke er mange levn tilbage fra bronzealderen.

Det mest bemærkelsesværdige er, at sværdet er så velholdt. Sværdet er ottekantet, hvilket vidner om, at en dygtig smed må have stået bag, som den bayerske statsinstans for beskyttelse af monumenter skriver i en pressemeddelelse.

Dog ser det ikke ud til, at sværdet har været brugt i kamp. Det har ingen ridser eller skrammer, hvilket får arkæologerne til at tro, at sværdet røg med i graven som en ren symbolsk gestus. Men det betyder ikke, at sværdet ikke har været effektivt til at nedkæmpe fjender med.

Forskerne er bekendt med to områder, hvor disse ottekantede sværd blev fremstillet. Et i det sydlige Tyskland og et, som gik fra det nordlige Tyskland og ind i Danmark.

- Sværdet og graven skal stadig undersøges, så arkæologerne kan konkludere mere præcist, siger Mathias Pfeil, der er leder af den bayerske statsinstans for beskyttelse af monumenter.

- Men det kan allerede siges: Tilstanden er exceptionel! Et fund som dette er meget sjælden, siger han i pressemeddelelsen.

