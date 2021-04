Helt nye detaljer i det verdensberømte sorte hul

I april 2019 blev det første billede af et supermassivt sort hul fanget af projektet Event Horizon Telescope, EHT. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Over de seneste to år har et forskerhold indsamlet en stor mængde data fra forskellige teleskoper, der fortæller os mere om det mystiske sorte hul kaldet M87.

- For at få mest ud af det bemærkelsesværdige billede, bliver vi nødt til at vide alt, hvad vi kan, om det sorte huls opførsel over tid ved hjælp af hele det elektromagnetiske spektrum, fortæller astronom Kazuhiro Hada fra Det Nationale Astronomiske Observatorium i Japan, til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Det sorte hul findes i midten af vores største nabo-galakse M87, der også kaldes Virgo A, der ligger omkring 55 millioner lysår fra Jorden.

Det tog mange år at skabe fotografiet, der begejstrede verden i 2019, men det viser ikke alle detaljerne om det sorte hul.

Formålet med at skabe mere detaljerige fotografier af det sorte hul, er ifølge forskerne, at man vil skabe en stor mængde data, som astronomer i de kommende år kan bruge til at nærstudere M87.

Resultaterne er publiceret i et studie i tidsskriftet The Astrophysical Journal Letters.

