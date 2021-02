Hemmelig besked sendt til Mars med faldskærm

Da NASA’s Perseverance rover i sidste uge foldede sin faldskærm ud for at lande på Mars, gemte faldskærmens røde og hvide mønster på en hemmelig kode.

Det afslørede ingeniøren med hovedansvaret for landingssystemet, Allen Chen, under en pressekonference i mandags. Det skriver Videnskab.dk.

- Nogle gange efterlader vi beskeder i vores arbejde, som andre kan finde, fortalte han kryptisk, da han var i gang med at kommentere, hvad man kan se på landingsvideoen. Det skriver New York Times ifølge Videnskab.dk.

Den udmelding satte hele internettet i omdrejninger. Over hele verden prøvede folk at knække koden. Det gjaldt også den 23-årige datalogi-studerende Maxence fra Paris og hans far Jerome Abela.

Prøvede en myriade af talkombinationer

Far og søn downloadede landingsvideoen, så de kunne nærstudere mønstret på faldskærmen, og så slog det dem: De hvide og røde felter var computersprog - en binær kode bestående af 1-taller og 0’er.

Derfra begyndte de at eksperimentere. De arrangerede tallene på kryds og tværs, indtil det gik op for dem, at cifrene passede sammen i grupper af 10, men koden gav stadig ingen mening. Først da det slog dem, at talrækken skulle læses med uret og ikke mod uret, faldt det hele på plads.

Kodeknækkere verden over lagde hjernen i blød, da NASA opfordrede folk til at knække koden, der er vævet ind i faldskærmsstoffet over Mars-roveren Perseverance. (Foto: NASA/JPL)

De tre inderste ringe i faldskærmen dannede ordene: 'DARE MIGHTY THINGS' eller på dansk: Vov mægtige ting. De ord kommer fra en tale af den tidligere amerikanske præsident Theodore Roosevelt fra 1899, og de bliver tit brugt af NASA’s Jet Propulsion Laboratory i Californien.

Læs mere på Videnskab.dk: 'Fantastisk': Ny video viser hæsblæsende marslanding

Det var lederen af faldskærmsudviklingen Ian Clark, som fik ideen til at skjule en besked i stoffet, og han fik tilladelse til at gennemføre projektet.

Nogle af Clarks tidlige ideer ville have krævet, at man ændrede farven på faldskærmen, men så risikerede de, at faldskærmen ville blive opvarmet anderledes, og at det kunne ændre dens evne til at folde sig ud.



Heldigvis endte Clark med en løsning, som ikke kunne påvirke faldskærmens ydeevne. Det ville trods alt have været pinligt for NASA, hvis missionen til 2,7 milliarder dollar mislykkedes, fordi en faldskærmsingeniør havde sneget en hemmelig kode med ombord.

Maxence og Jerome knækkede koden cirka to timer efter, at Chen havde givet sin kryptiske besked på pressekonferencen.

Koden i faldskærmen er ikke det eneste eksempel på budskaber, der er kommet med ombord på Perseverance.

Læs mere om det på Videnskab.dk: Danskere har fået tegninger og hemmelig besked med til Mars.



Andre artikler fra Videnskab.dk



1 milliard år på 1 minut: Se 111 asteroider bombardere Månen

Mars ryster: Muldvarp-robot har målt 24 ‘marsskælv’

Astronomer finder usynligt sort hul, som er det tætteste på Jorden