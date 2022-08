Her er katte klassificeret som invasiv art

I Polen har forskere klassificeret katte som en fremmed og invasiv art, for at gøre opmærksom på, at katte slår flere hundrede millioner dyr ihjel årligt

I 2020 boede der 6,8 millioner huskatte i Polen.

Måske er det derfor, at klassificering nummer 1.787 i det polske register over invasive arter har skabt røre

Det Polske Akademi for Videnskab, der er drevet af den polske stat, har nemlig klassificeret den almindelige tamkat (Felis catus) som en fremmed, invasiv art.

Det skriver AP ifølge Videnskab.dk.

Retfærdiggørelsen ligger i kattens effekt på naturen omkring dem - særligt på fugle. Ifølge Wojciech Solarz, den statsansatte biolog bag den kontroversielle beslutning, slår polske tamkatte hele 140 millioner fugle ihjel hvert år.

Beslutningen har dog ført til heftig kritik fra katteelskere i hele landet, der mener, at den faldende biodiversitet på ingen måde alene skyldes vores pelsede, spindende kompagnoner.

Læs mere på Videnskab.dk: Forsker: 'Der er god grund til at skyde katte'

Annonce:

Solarz mener dog stadig, at katten '100 procent lever op til' kravene for at kunne betegnes som en fremmed, invasiv art, skriver Videnskab.dk.

Men hvad med fremmed-delen af klassificeringen?

Her bliver det en smule mere langhåret. Akademiet påpeger, at katten blev domesticeret i Mellemøsten for omtrent 10.000 år siden og dermed teknisk set ikke hører hjemme i Europa

Akademiet har dog meldt ud, at de på ingen måde opfordrer til mishandling eller masse-aflivning af katte - klassificeringen er blot en bøn om, at man lukker sin kat lidt mindre ud under fugleunge-sæsonen, lyder det.

Nu bliver det spændende at se, om ejerne af de 6,8 millioner katte, der nu hører til klassificering nummer 1.787, er klar til at lytte efter dén omgang.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hvorfor får nogle mennesker angst af kaffe?

Græder du, når du ser film? Det kan være et tegn på følelsesmæssig styrke

Fremmer alkohol det kreative geni?