Her er kvinder bedre end mænd

En af de mest grundlæggende dele af menneskets sociale interaktion er empati. Vi skal helst være i stand til at forstå vores medmenneskers tanker og følelser.

Såkaldt kognitiv empati er blevet undersøgt i årtier, men resultaterne fra et nyt studie, der er publiceret i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, viser, at kvinder virker til at være mere empatiske end mænd.

Forskerne tog udgangspunkt i en særlig test, hvor forsøgspersoner skal vurdere en persons tanker eller følelser ud fra et billede af personens øjne. I testen var kvinder fra 57 forskellige lande i gennemsnit bedre end mænd.

Det skriver University of Cambridge i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

305.726 mennesker i alderen 16 til 70 år blev præsenteret for 36 closeups af forskellige personers øjne som en del af ‘Reading the Mind in the Eyes’-testen, som metoden hedder.

Til hvert billede skulle deltagerne forsøge at vælge den følelse eller tanke, som personens øjne viste, ud fra fire valgmuligheder. Det kunne blandt andet være frygt, forvirring, nervøsitet, tilfredshed, forlegenhed eller ubehag.

Kvinder scorede gennemsnitligt markant bedre i testen sammenlignet med mænd i 36 af de 57 lande og scorede cirka det samme som mænd i de resterende 21 lande. Mænd scorede altså gennemsnitligt ikke højere end kvinder i nogen af de 57 lande.

Tidligere studier har egentligt vist det samme, men aldrig i så stort et omfang. Det forklarer en af forfatterne bag studiet, David M. Greenberg, der er psykolog og forsker på University of Cambridge.

- Vores resultater er blandt nogle af de første beviser på, at det velkendte fænomen - at kvinder gennemsnitligt er mere empatiske end mænd - gør sig gældende i mange forskellige lande Jorden rundt. Det er kun ved at have et så stort datasæt, at vi kan sige det med sikkerhed, siger David M. Greenberg i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

Årsagen til forskellen kan dog ikke findes i studiet. Forskerne har dog en teori om, at det er et resultat af både biologiske og sociale faktorer, men det skal fremtidig forskning undersøge.

