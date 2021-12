Hip hop-sang koblet til færre selvmord i USA

I sangen får en person med selvmordstanker det bedre, efter han ringer til den amerikanske udgave af ‘Livslinien’, og det ser ud til at have smittet af på sangens lyttere

Kan en sang være med til at reducere antallet af selvmord?

I april 2017 udgav den amerikanske rapper Logic sangen ’1-800-273-8255’.

Sangtitlen er telefonnummeret til den amerikanske udgave af Livslinien, som mennesker med selvmordstanker kan ringe til.

Sangen i sig selv handler om en person, der går med selvmordstanker, men oplever et positivt vendepunkt i sit liv efter at have ringet til ’The US National Suicide Prevention Lifeline’.

I den mindre formelle, men stadig videnskabelige juleudgave af tidsskriftet The BMJ skriver forskere i et studie, at antallet af telefonopkald til den amerikanske livslinie steg efter udgivelsen af sangen, ifølge Videnskab.dk.

Sangen fik stor opmærksomhed i USA og nåede tredjepladsen på den amerikanske Billboard-hitliste, og rapperen optrådte også med sangen ved flere store shows.

Læs mere på Videnskab.dk: Skadelig jul og hårdt nytår: De mange måder, det kan gå galt til jul

Over de 34 dage, hvor forskerne vurderede at sangen var mest populær, steg antallet af opkald til ’The National Suicide Prevention Lifeline’ med 9.915, hvilket svarer til en stigning på 6,9 procent mere end det forventede antal.

Over den samme periode faldt antallet af selvmord i USA med 245, hvilket var 5,5 procent under det forventede estimat.

Da det er et observationsstudie, er det vigtigt at understrege, at man ikke bevise, at der er en årsagssammenhæng mellem udgivelsen af sangen og antallet af selvmord, men der er en korrelation.

Samtidig påpeger forskerne, at man ikke har undersøgt korrelationerne mellem sangen og antallet af selvmord uden for perioden på de 34 dage.

Ifølge forskerne bag studiet skiller observationerne sig ud, da det er sjældent, at historier om personer, der klarer sig succesfuldt gennem perioder med selvmordstanker, når ud til medierne.

Forskerne mener derfor, at studiet understreger, at musik- og underholdningsindustrien har potentialet til at fortælle indflydelsesrige historier om at søge hjælp, der kan få gennemslagskraft blandt et bredt publikum.

Andre artikler på Videnskab.dk:

'Det er jo ikke raketvidenskab': Er raketforskere virkelig klogere end alle andre?

Her topper du i livet – se din bedste alder for alt

Børn har sjældent senfølger efter coronavirus