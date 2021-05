Højteknologisk pasta skifter form, når du koger den

Det er ikke til at sige hvad der sker, når man lukker videnskabsfolk ind i køkkenet.

Nu har forskere fra Carnegie Mellon University i USA skabt en ‘flad’ pasta, som, når den bliver kogt i syv minutter, udvider sig i tre dimensioner og forvandles til den klassiske skrueform.

Det skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se flere eksempler på den nyudviklede pasta.

Hemmeligheden bag den udvidende pasta er enkel. Forskerne begyndte med en traditionel opskrift på pasta, hvor semulje (fine hvedegryn) blandes med vand til at lave dej, som rulles fladt med en kagerulle.

Herefter lavede forskerne små mønstre af riller i dejen. Når dejen koges, udvider de rillede overflader i dejen sig ikke lige så meget som de glatte. Et princip, som forskerne udnyttede til at lave forskellige designs med dejen.

Forskerne udviklede dertil en computermodel, som kunne forudse, hvordan forskellige pastadesigns ville se ud, ved at beregne hvordan faktorer som varme og vand påvirker stivelsen og glutenindholdet i dejen.

Forskerne formoder, at den flade pasta, som er nemmere at pakke og ikke fylder så meget, vil være brugbar i situationer som naturkatastrofer eller til astronauter på rumstationer, hvor det gælder om at pakke så meget mad på så lidt plads som muligt.

Studiet begyndte ikke som et forsøg på at genopfinde pastaen: Forskerne eftersøgte et materiale til deres forsøg med 2D-strukturer, som kunne udvide sig til 3D-former, hvor pasta viste sig at være et passende materiale at arbejde med.

Her stødte forskerne dog og også på nogle fundamentale begrænsninger ved pasta.

Da de begyndte at eksperimentere med mere komplekse designs, som en selvudfoldende rose, viste det sig, at pastaen ville være nødt til at være flere centimeter tyk.

