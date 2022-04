Holoportation: Læge besøger ISS som hologram

Har du nogensinde hørt om holoportation?

Det er en sammensætning af hologram og teleportation; en projektion af et hologram på tværs af stor fysisk afstand.

Det lyder til gengæld også lidt som science fiction, men det er det ikke længere – NASA har nemlig for første gang nogensinde holoporteret en mand, der befandt sig på Jorden, op på den Internationale Rumstation, ISS.

Det skriver NASA på deres hjemmeside, ifølge Videnskab.dk.

En sådan sammensmeltning af verdener er mulig takket være holoportationsteknologi, udviklet af Microsoft. Her er det ikke som et hologram i Star Wars, der projekteres ud i tynd luft, men kræver derimod, at modtageren har et augmentet reality-headset på for at kunne se hologrammet.

Således var det kun ESA-astronauten Thomas Pesquet, der fik glæde af at se og tale med den holoporterede mand. Manden var imidlertid heller ikke en hvilken-som-helst fyr, men flykirurg og generalmajor i det amerikanske luftvåben, Josef Schmid.

Og den hærdede læge var begejstret:

- Vores fysiske kroppe er der ikke, men det er vores menneskelige væsen absolut, formulerede Schmid det over for NASA, ifølge Videnskab.dk.

Selvom teknologien har været under udvikling i mange år, er der tale om 'det første holoportations-håndtryk mellem Jorden og rummet', som NASA selv beskriver det.

For fremtiden er håbet, at teknologien kan bruges til alt fra lægetjek til teknisk hjælp fra de bedste eksperter på Jorden.

