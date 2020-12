Hund vs. kat: Hvilket dyr er mest klimavenligt?

Hvordan finder man det perfekte kæledyr? Det er nok op til den enkelte, men hvis du er den klimabevidste dyreelsker, så kommer her en lille guide.

Videnskab.dk har fået forskere til at regne på, hvilke kæledyr der er mest klimavenlige. Her tager vi fat i de mest populære kæledyr - og traditionelle rivaler - hunde og katte.

Selvom hunde og katte er meget forskellige, har de i hvert fald en ting tilfælles: De skal have masser af foder.

Og det er netop her, i kosten, at man for alvor kan måle de to dyrs klimaaftryk. Det har Charlotte Reinhard Bjørnvad, professor i intern medicin for familiedyr og specialist i komparativ ernæring på Københavns Universitet, tidligere fortalt til Videnskab.dk.

Derfor bad Videnskab.dk også Jannick Schmidt, lektor på Det Danske Center for Miljøvurdering ved Aalborg Universitet, om at lave en sammenligning af klimabelastningen i katte- og hundefoder. Han er ekspert i at lave udregninger på CO-aftryk.

Hunde kommer som bekendt i mange størrelser, og derfor har vi lavet en opdeling i lille (2 kg), mellem (10 kg) og stor (20 kg). Katte er ret ens i størrelsen, og deres gennemsnitsvægt ligger på fem kg.

Vær opmærksom på, at kattefoder udleder mindre CO end hundefoder, da kattefoder er mere proteinholdigt. hvilket betyder, at der er mere soja i kattefoder. Og soja udleder altså mindre CO end majs eller hvede, som der er mere af i hundefoderet.

Her er, hvad lektor Jannick Schmidt fandt frem til:

Læg mærke til, at kattefoder generelt er mere proteinholdigt end hundefoder og derfor også udleder mindre CO. Figur: Frederik Guy Hoff Sonne/Videnskab.dk

Det kød, der ender i madskålen til hunden og katten, er ikke det samme, som det kød mennesker får på tallerkenen. Og det er en vigtig detalje at have med i beregningen, påpeger Jannick Schmidt overfor Videnskab.dk:

- Hvis vi ser på normalt foder til hunde og katte, så laves det næsten alt sammen af slagteriaffald. Og hvis affaldet ikke bliver brugt til pet-food, så bliver det brugt til foder til minkfarme og kyllinger og den slags.

Da det meste af kødet til foder er et biprodukt, vil kødproduktionen altså ikke stige, selvom du køber 10 hunde og 10 katte i morgen. Forbruget af det vil bare flyttes rundt i produktionskæden.

- Man vil ikke slagte flere køer eller grise på grund af det, men så vil mink og kyllinger bare få mere majs, soja eller hvede i stedet. Derfor ender det med at være soja og majs og hvede, der produceres mere af, hvis du køber en hund, forklarer Jannick Schmidt til Videnskab.dk.

Det eneste foder, man skal være opmærksom på i en klimasammenhæng, er foder, der er lavet af kød, der kunne bruges til menneskers forbrug. Det kan være muskelfoder og beef jerky til hunde.

