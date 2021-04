Hunde blev tamme i Arabien 1.000 år tidligere end troet

6.000 år gamle hunde-knogler viser tegn på, at de engang tilhørte en hund, der var tam

Arkæologer har fundet 6.000 år gamle knogler fra en hund ved et gravsted i Saudi Arabien. Det skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk.

Hunden var begravet ved siden af flere mennesker, og resterne fra dyret er det tidligste eksempel på et tamt dyr i regionen.

Tidligere troede forskere, at mennesker begyndte at tæmme hunde i regionen for 5.000 år siden, men det nye fund skubber til denne viden.

Et internationalt hold af forskere fandt gravstedet ved hjælp af satellitfotos i 2018.

Gravstedet er et af de ældste i regionen og stammer helt tilbage fra 4.300 år f.v.t.

Det blev brugt over mange generationer i en periode på omkring 600 år.

Arkæologerne har fundet 26 knogler fra en hund, der lå sammen med 11 mennesker.

Dyreknoglerne viser tegn på leddegigt, hvilket ifølge forskerne betyder, at hunden nåede en vis alder og formentlig var tam, da vilde hunde på daværende tidspunkt ikke levede særlig længe.

- Vi ved, at hunde spillede en vigtig rolle for jægere og hyrder i den nordvestlige del af Arabien, fortæller Hugh Thomas, der er arkæolog ved University of Western Australia i Perth og hovedforfatter bag studiet, til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Journal of Field Archaeology.

