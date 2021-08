Hunde kan muligvis gennemskue dig, når du lyver

Ifølge et nyt studie udviser hunde særlige kognitive evner, når det drejer sig om at gennemskue et menneskes løgn

Ville din hund kunne se igennem dine løgne under et spil poker?

Måske ikke, men ifølge et nyt studie kan hunde af og til spotte, når mennesker lyver over for dem.

Det skriver The Independent ifølge Videnskab.dk.

I studiet undersøgte forskere fra blandt andet University of Vienna 260 hunde af forskellige racer.

Hundene blev trænet i at følge en ukendt persons råd i et forsøg, hvor hundene skulle vælge mellem to skåle, hvoraf den ene indeholdt en godbid, der var skjult.

I første del af forsøget gav det så at sige pote for hundene, når de fulgte personens råd - det vil sige, at personen pegede på den skål, der ganske rigtigt indeholdt godbidden.

Herefter kom endnu en ukendt person med i forsøget.

Mens hunden og forsøgets første person så med, byttede den nye person godbidden over i den modsatte skål.

Forskerne så derefter på, om hundene ændrede deres opførsel, når de blev rådgivet.

I halvdelen af tilfældene ignorerede hundene den anden persons råd, når vedkommende pegede på den forkerte skål, hvilket ifølge forskerne bag peger på, at hundene var klar over, at de blev løjet for.

I nogle tilfælde var den anden person ikke til stede, mens der blev byttet rundt på maden. I stedet dukkede den anden person op efter ombytningen og begyndte herefter at guide hundene til, hvilken skål de skulle gå efter.

I disse tilfælde ignorerede hundene ganske enkelt personens forkerte råd.

Tidligere har forskere udført lignende eksperimenter med mennesker under fem år, chimpanser og makakaber. I disse tilfælde var alle tre grupper mere tilbøjelige end hundene til at følge løgnerens råd.

- Vi konkluderer, at studiet er det første til at give videnskabelig evidens for, at hunde kan skelne mellem sandheder og løgne i en ændre-på-lokationen-opgave, skriver forskerne i studiet.

Forskerne håber, at fremtidige studier kan være med til at opklare endnu mere omkring, hvordan hunde evolutionært set har lært at skelne mellem sandhed og løgne.

