Hundredvis af oldgamle begravelsespladser fundet i Mexico

Arkæologer jubler efter nyt kæmpefund af mystiske maya-bebyggelser.

Nogle gange skal du se tingene fra et fugleperspektiv for at få et nyt syn på tingene, og det råd kan man sige, at et internationalt hold af forskere har taget til sig.

I et nyt studie har forskerne ved hjælp af LIDAR-data identificeret næsten 500 begravelsespladser, der ikke kun kan spores tilbage til mayaerne, men også til en anden mesoamerikansk civilisation olmekerne, der er den ældste, kendte civilisation i Mesoamerika.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

LIDAR (Light detection and ranging red.) er en teknologi, man bruger til indsamle store mængder af afstandsmålinger med høj præcision.

Det vil sige, at man ikke kunne se begravelsespladserne fra jorden, men takket været den avancerede teknologi kunne forskerne – ført an af antropologen Takeshi Inomata fra University of Arizona, lokalisere hele 478 arkæologiske begravelsessteder ved hjælp af lasere, der registrerer tredimensionelle strukturer under vegetation og andre overflader.

I samme område opdagede arkæologer tidligere den hidtil største struktur – Aguada Fénix, der er den største Maya-bebyggelse nogensinde fundet.

Inomata og hans kollegaer brugte eksisterende LIDAR-data fra Mexico’s National Institute of Statistics and Geography, der dækker over omkring 85.000 kvadratkilometer, til at finde de historiske pladser, hvor de mexikanske stater Tabasco og Veracruz i dag ligger.

Blandt de nye opdagelser er et oldgammelt ’mønster’ i olmekernes legendariske by San Lorenzo, der er blevet dateret til at stamme fra 1.150 år f.v.t.

Det særlige ved mønsteret er, at motivet kan ses igen i senere strukturer bygget af mayaerne.

'Man har altid troet, at San Lorenzo var meget unik og anderledes end alle andre områder, der kom senere hen. Men nu kan vi vise, at San Lorenzo minder om Aguada Fénix, da den har en rektangulær plads flankeret af kantede platforme. Dette fortæller os, at San Lorenzo har været vigtig for nogle af de idéer, som mayaerne gjorde brug af senere hen,' siger Inomata til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Ifølge mediet havde olmekerne deres storhedstid mellem 2.000 F.Kr. til 250 e.v.t., mens mayaerne dominerede fra 250 e.v.t. til 900 e.v.t.

Arkæologerne ved fortsat ikke meget om de oldgamle civilisationers betydning, historie og mystiske ritualer og ceremonier, men de nye fund tyder på, at olmekerne og mayaerne havde mere tilfælles end hidtil troet.

