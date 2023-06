'Hurtig og voldsom død': Mystisk epidemi dræber søpindsvin

Forskere har fundet ud af, at der hærger en epidemi i Det Røde Hav, der får søpindsvins væv til at falde af deres kroppe.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

- Det er en hurtig og voldsom død: Indenfor to dage mister et sundt søpindsvin en stor mængde væv, og kun skelettet står tilbage, siger lektor i Zoologi ved Tel Aviv University Omri Bronstein, der har været med til at opdage epidemien, i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

For to måneder siden levede tusindvis af sorte søpindsvin (Diadema setosum) i den nordlige del af Det Røde Hav ellers i bedste velgående. Her passede de på korallerne ved at spise overflødige alger.

Nu har den mystiske mikroorganisme, der oprindeligt blev spottet i Middelhavet omkring Grækenland og Tyrkiet ved årets begyndelse, overtaget og dræbt de fleste, mens forskerne endnu ikke har identificeret den.

De formoder dog, at det kan være en såkaldt patogen ciliat-parasit, der i 1983 eliminerede hele Caribiens søpindsvine-stand, som dengang levede i store og smukke koralrev. I dag har alger kvalt alle korallerne, fordi de dækker for sollyset.

- Søpindsvinene er revenes forsvar – de spiser af algerne og holder dem fra at overtage og kvæle korallerne, der også – ligesom alger – ønsker sollys, siger Bronstein i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

- Desværre eksisterer disse pindsvin ikke længere i Akababugten og forsvinder hurtigt fra større dele af Det Røde Hav sydpå.

Man må mane til handling, hvis man vil forebygge en total udryddelse af søpindsvinene og tilhørende koraller, ifølge forskerne bag fundet af epidemien.

Søpindsvinene er allerede i forvejen truet af klimaforandringer over hele verden grundet højere temperaturer og forøget saltindhold i havvandet.

- Det er en meget alvorlig situation: I Det Røde Hav spreder dødeligheden sig meget hurtigt og dækker allerede over et meget større område, end vi ser i Middelhavet. Og vi ved ikke engang, hvad det er, der dræber søpindsvinene endnu.

