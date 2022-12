Hvad gør mest ondt: En fødsel eller et spark i nosserne?

Smertestillende kønshormoner og dårlig hukommelse sænker mænds følsomhed over for smerte. Og så skal mændene glæde sig over, at de kan nøjes med et spark i testiklerne

Testiklerne er dækket af et stort antal smertefølsomme nerveceller af en type, som ellers kun ses på de indre organer. Nervecellerne er meget følsomme og har bl.a. forbindelse til hjernens opkastcenter.



Et spark i testiklerne kan derfor udløse kvalme, stigning i blodtrykket, øget puls og sved på mere end panden.

Lignende smertefølsomme celler er også talrige i kvinders fødselskanal.

Arkivfoto: Getty Creative

Under en fødsel udvides kanalen voldsomt, og kvinden oplever en smerte af samme type, som mænd oplever ved et spark i skridtet. Men mens et spark er kortvarigt, varer en fødsel i gennemsnit otte timer.



Desuden byder fødslen på spændinger og stræk i musklerne, der giver en yderligere skarp og lokal smerte.

Fødslen har til gengæld den fordel, at den ender med et nyt lille liv, mens et spark i skridtet kan ødelægge chancerne for samme.

En række forsøg viser, at kvinder er følsommere over for smerte end mænd. Kvinderne har altså en lavere smertetærskel end mænd.

På diagrammet herunder har forskere opsummeret, hvordan mænd og kvinders smertetærskel ligger i forhold til gennemsnittet.

Både når det gælder varme, kulde og tryk på henholdsvis ryg og ansigt, skal der generelt mindre til, før en kvinde føler smerte.

Illustration: Malene Vinther/Shutterstock

Nogle forskere mener, at forskellen på de to køns smertetærskler først og fremmest skyldes kultur. Ifølge dem er der i vores kultur en forventning om, at mænd er mere hårdføre, og derfor er mænd mindre tilbøjelige til at indrømme, hvis de føler smerte.



Men forskellen i smertetærskel kan også skyldes rent biologiske faktorer - og forskerne har tre bud på, hvilke faktorer, der spiller ind.

Kilde: Sex differences in pain



