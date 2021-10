Hvad gør vi, hvis vi rent faktisk finder liv i rummet?

NASA-topforskere efterspørger klare retningslinjer, så der ikke opstår katastrofale misforståelser

Vores generation kan realistisk set være den, som finder bevis på liv udenfor Jorden.

Det mener topforskere fra NASA, at vi skal forberede os på.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Derfor skal menneskeheden også tænke over, hvad vi skal gøre, hvis vi rent faktisk opdager liv i rummet.

For det bliver formentlig ikke bare et kort skæbnesvangert øjeblik.

Forskerne, med NASA’s videnskabelige direktør, James L. Green, i spidsen, skriver nemlig, at det er usandsynligt, at sådan en opdagelse gøres fra den ene dag til den anden.

I stedet bliver det formentligt en langtrukken proces, hvor beviser tolkes og genfortolkes som del af en længere videnskabelig proces. Derfor bør vi også have større fokus på det aspekt:

'Historien byder på mange påstande om opdagelsen af liv, som senere viste sig at være forkerte eller tvetydige,' forklarer forskerne til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

For eksempel troede forskere i 1996 fejlagtigt, at de havde fundet fossiler på en Mars-meteorit, hvilket skabte overskrifter verden over.

'Hvis vi i stedet omformulerer vores søgen efter liv som et progressivt foretagende, kan vi forklare værdien af observationer, som er kontekstuelle eller indikative, men som ikke er definitive, og understrege, at falsk alarm og blindgyder er en forventelig del af en sund videnskabelig proces.'

Det skal ske gennem konstruktiv dialog om, hvordan vi gør det bedst, mener forskerne.

Forskerne foreslår derfor selv, at der fremstilles en skala, som kan bruges til at ‘måle’ den slags opdagelser.

I den mindre ende af skalaen ville der være opdagelser som potentielle biosignaturer, ligesom den fosfin-gas på Venus, der i 2020 gav anledning til spekulation verden over, mens den høje ende af skalaen ville være forbeholdt mere konkrete beviser.

