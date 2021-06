Hvad har hjernen til fælles med testiklerne?

Et nyt studie viser, at hjernen og testiklerne har mere til fælles, end man umiddelbart skulle tro

Umiddelbart lyder det som en aprilsnar, men den er god nok.

- Hjernen og testiklerne har det højeste antal fælles proteiner, sammenlignet med andet væv i menneskekroppen.

Sådan lyder det i et nyt studie, hvor forskere har sammenlignet proteinerne i de forskellige menneskelige organer.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Proteiner er kroppens byggesten, og det er blandt andet dem, som styrer cellernes funktion.

Forskerne sammenlignede proteiner på tværs af 33 vævstyper, heriblandt hjertet, tarmene, livmoderhalsen, æggestokkene og moderkage, men det var altså hjernen og testiklerne, med 13.442 fælles proteintyper, der lignede hinanden mest.

Opdagelsen passer overens med tidligere studier, som har påvist, at hjernen og testiklerne også er de to organer, som deler flest gener.

Både hjernen og testiklerne er energikrævende organer, som skal henholdsvis holde vores kognitive processer kørende og producere millioner af sædceller om dagen, og derfor er det intet tilfælde, at proteinerne, som de to organer har til fælles, primært står for vævsudvikling og cellekommunikation.

Sædceller og neuroner, nervecellerne i hjernen, har flere ligheder, på trods af deres forskellige formål, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Begge celletypers vigtigste opgaver er at flytte stof fra deres eget indre ud til deres omgivelser, en proces som hedder exocytose.

Det er sådan, hjerneceller videregiver signalstoffer, og det er sådan, sædceller frigiver vigtige enzymer, så det kan fusionere med ægget.

Forskerne er ikke sikre på, hvordan de to organer har udviklet sig til at have så meget til fælles, men mener at det måske er et eksempel på en slags konvergent (sammenlignelig) evolution.

- Dette er et underudforsket emne, og forbindelsen mellem disse væv er nødt til at blive afklaret, hvilket kan hjælpe os med at forstå dysfunktioner, som påvirker hjernen og testiklerne, skriver forskerne i studiet, ifølge ScienceAlert. Det skriver Videnskab.dk.

