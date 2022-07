Hvad pokker?! Mystisk krøllet objekt på Mars

Billeder fra Mars’ overflade er fantastiske og dybt imponerende, men måske på samme tid også en lille smule kedelige:

Den Røde Planet huser vitterligt ikke andet end sten og sand, farvet i et brunt og rødligt skær fra den tågede atmosfære.

Men det monotone landskab gør det også ekstra interessant, når noget skiller sig ud, som en mærkelig, krøllet genstand gør det på billederne, der blev taget af Marsroveren Perseverance i sidste uge.

Er det en fiskeline på afveje? En lille, krølbenet rumedderkop? Eller et stykke tørret tang, der en gang for alle beviser tilstedeværelsen af vand på Mars?

Nej, desværre ikke. Faktisk er det bare et stykke snor fra faldskærmen, der bragte roveren sikkert ned til overfladen ved dens landing tilbage i 2021, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Det er højst sandsynligt marsvinden, der har blæst faldskærmssnoren forbi Perseverance. Den var dog også kun på kortvarigt besøg og er taget hurtigt videre igen.

Den krøllede genstand fremhævet med den røde cirkel. Perseverance' 'arm' rører en sten, hvorfra roverens boremaskine sandsynligvis lige havde taget en prøve. (Billede: NASA/JPL-Caltech)

Det er ikke det første menneskeskabte objekt, som roveren har fotograferet. Tilbage i april tog Ingenuity, Perseverances akkompagnerende minihelikopter, et billede af roverens faldskærm og ‘bagskal’, der hjalp med at beskytte den under landingen.

Dette billede af Perseverance roverens faldskærm og backshell blev taget af Ingenuity-helikopteren under dens 26. flyvning den 22. april 2022. (Billede: NASA/JPL/Caltech)

Alle ting, der formentlig vil pryde Perseverance’s afsnit af Marsmuseet - hvis det vel og mærke lykkes de fremtidige astronautarkæologer at grave dem op af støvet, når vi engang når derop.

