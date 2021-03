Hvad?! Stenalderkvindes kranie trillede ned i grotte

Et stenalderkranie fundet dybt i en grotte er formodentlig havnet der ved et rent tilfælde. Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Kraniet blev i 2015 fundet af forbløffede arkæologer, der først kunne hente det op fra grotten 2 år senere, da de kom tilbage med klatreudstyr og kunne møve sig ned i et 12 meter dybt grottehul.

Det formodede svar på, hvordan kraniet var havnet så dybt under jorden, giver forskerne i en pressemeddelelse:

Analyser af kraniet viser, at der er tale om en kvinde, der blev mellem 24 og 35 år gammel. Ifølge kulstofdatering levede hun mellem 3630-3380 f.v.t.

Der var rigeligt med skader på kraniet. Flere kommer ifølge studiet formodentlig fra et fald, mens andre skader ser ud til at være opstået ved, at væv er skåret væk – alt sammen efter kvinden døde.

Det var udbredt praksis for italienske stenaldermennesker at skære deres kære i stumper og stykker i forbindelse med begravelsesritualer. Tidligere har man fundet sirligt opstillede stenalder-skeletter og spor på knoglerne, der tyder på, at kropsdelene blev adskilt fra hinanden efter dødens indtræffen, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Der blev ikke fundet andre dele af stenalderkvinden i grotten. Det får italienske forskere til at tro, at kraniet blev flyttet fra grav til grotte af naturkræfter. De skønner, at kraniet er trillet fra resten af stumperne, og at det gennem et jordfaldshul er faldet ned i grotten, hvor det har ligget lige siden.

- Studiets forfattere kommer med en plausibel forklaring på, hvordan kraniet er havnet i grotten, siger Thomas Terberger til Live Science ifølge Videnskab.dk. Han er arkæolog ved Lower Saxony State Office i Hannover, Tyskland, og har ikke deltaget i studiet.

- Jeg har på fornemmelsen, at forfatterne selv, som har gjort et godt stykke arbejde, ikke er 100 procent sikre på det her, siger forskeren og påpeger, at det er særdeles vanskeligt at se forskel på skader fra fald og skæremærker på kranier.

