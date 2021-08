Hval-forfader med fire ben opkaldes efter egyptisk dødsgud

Hvalen levede for 43 millioner år siden og dominerede formentlig både til lands og til vands.



Phiomicetus anubis er opkaldt efter den ægyptiske dødsgud Anubis. (Illustration: Robert W. Boessenecker)

Hvalen kunne svømme, gå på land, var tre meter lang – og så var den frygtet af de dyr, som levede samtidigt.

Derfor har forskere nu valgt at opkalde Phiomicetus anubis efter den ægyptiske dødsgud Anubis, skriver Videnskab.dk.

Fundet er spændende, da det kaster lys over den udvikling, hvalen har gennemgået.

P. anubis levede for over 43 millioner år siden. Bevæbnet med særligt kraftfulde kæbemuskler, kunne den nemt jage bytte som krokodiller og andre hvalers unger.

Derudover havde den et kranie, der minder om Anubis’ sjakallignende kranie, som gav forskerne endnu en association til dødsguden.

'Jeg tror, den var dødsguden for mange af de dyr, som levede side om side med den,' fortæller hovedforfatter på studiet, Abdullah Gohar, en kandidatstuderende på hvirvelsdyrspalæontologi ved Mansoura University i Egypten, i en pressemeddelelse til LiveScience.

Læs mere på Videnskab.dk: Fra finner til fingre: Forskere finder vigtigt led i evolutionen



Vi kender i dag hvaler som dyr, der lever under vandet. Men sådan har det ikke altid været. For hvalens forfædre startede på land, inden de valgte vandet.

'Fundet af dette fossil giver os en fornemmelse af, hvornår hvalernes skifte fra land til vand begyndte,' fortæller Jonathan Geisler, lektor i anatomi ved New York Institute of Technology, som ikke var en del af studiet, til LiveScience.

Fossilet af P. anubis blev fundet i Fayum Oasen i Egypten. Oasen er kendt for at gemme på havfossiler, der kan dateres tilbage til Eocen, som dækker tidsperioden fra 55,8 millioner år til 33,9 millioner år siden.

Fossilerne af P. anubis lærte desuden forskerne, at protocidhvalerne udviklede nye anatomiske træk. For eksempel de store muskler omkring kæberne, som gav dem mulighed for at jage større bytte på grund af styrken, de kunne bide med.

Der er også fundet en anden hval fra samme tid og sted - Rayanistes afer.

Fundet tyder på, at de to hvaler har levet samtidigt og i samme område, og det er muligt, at P. anubis har jagtet R. afers unger.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Forskere finder to nye arter af kæmpe-dinosaurer på størrelse med blåhvaler



Hvorfor er vi så vilde med vikingerne?



Hvorfor er astrologi ikke videnskab?