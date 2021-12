Hvor meget skader én våd julefrokost leveren?

Skænk en venlig tanke til din lever i den kommende julefrokost-sæson. Den tager nemlig en for holdet, når du hælder alkohol indenbords.

Og det sætter spor allerede efter én druktur. Mere skal der nemlig ikke til for at danne arvæv på leveren, viser et nyt studie fra Center for Leverforskning på Odense Universitetshospital.

Den gode nyhed er, at leveren sagtens kan reparere sig selv - hvis den altså får en pause fra alkoholen.

Det skriver tre af studiets medforfattere i en artikel på Forskerzonen, som er en del af Videnskab.dk.

Studiet undersøger de akutte effekter af ‘binge drinking’, som er det videnskabelige udtryk for en druktur, hvor man indtager, hvad der svarer til fem genstande som mand og fire som kvinde indenfor to timer.

En halv time efter at have indtaget disse mængder alkohol på tom mave havde både mandlige og kvindelige forsøgspersoner en promille på 1,0, skriver forskerne.

Men når forskerne så udelukkende på leveren, var promillen dobbelt så høj som i resten af kroppen, og hos én person hele tre gange så høj.

Den høje koncentration skyldes, at alkohol med det samme optages i blodbanen fra mavesækken og starten af tyndtarmen og flyder direkte over i leveren.

Dagen derpå kunne forskerne måle, at der allerede var blevet dannet arvæv i leveren - såkaldt leverfibrose.

Over mange år kan store mængder af dette arvæv forårsage skrumpelever.

Men den gode lever er mere fleksibel end som så, skriver forskerne, og den kan sagtens hele sig selv efter en druktur.

Det kræver bare en pause fra alkoholen.

