Hvor stammer dit navn fra? Se selv med nyt navneleksikon

Forskere fra Københavns Universitet står bag et videnskabeligt baseret navneleksikon og har indtil videre kortlagt oprindelsen af mere end 3.000 navne

Forskere fra Københavns Universitet har udviklet det første videnskabeligt baserede online navneleksikon, Dansk Navneleksikon, hvor man kan finde forklaringer på de mest typiske fornavne i den danske befolkning.

Du kan se, hvor dit eget navn stammer fra, her.

Leksikonet skal først og fremmest være i stand til at kortlægge oprindelsen af indtil videre 3.000 navne. Det indebærer blandt andet, hvor gammelt navnet er, hvilke andre navne det er i relation til, og om det for eksempel har bibelske, græske eller måske keltiske rødder.

Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse ifølge VIdenskab.dk.

Birgit Eggert, der er lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og hovedredaktør på projektet, forklarer, at projektet skal ses som et alternativ til tvivlsomme onlinetjenester med manglende videnskabelig baggrund.

- Der findes masser af navnesøgeenheder på nettet, som ikke angiver nogen kilder. Vi har forsøgt at lave en, der er mere videnskabelig, ved for det første at have videnskabeligt personale og redaktører på leksikonet, og derudover angiver vi kilder til samtlige opslag, siger Birgit Eggert til Videnskab.dk.

Arbejdet med leksikonet indebærer at kortlægge relationer mellem forskellige navne og derigennem vise, hvordan navne ofte stammer fra andre navne, og at man derfor kan snakke om stamtræer inden for navneforskning.

Et godt eksempel er, man i leksikonet kan finde 72 navne i Danmark, som alle nedstammer fra navnet Elisabeth - herunder Lisbeth, Elise, Beth, Lizette, Liliane og Isabella.

Samme antal populære navne nedstammer fra navnet Johannes, rækkende fra navne som Jens, Jon og John til navne som Jannick, Jackie og Jeanette.

- Vi har taget det fra en ende af. Vi har slået navnene op et efter et i internationale håndbøger og litteratur og har så angivet deres relation til andre navne, så vi får opbygget de her stamtræer, siger Birgit Eggert.

Forskerne har i første omgang haft fokus på at kortlægge fornavne, men de håber på at kunne udvide deres repertoire, så de i fremtiden også får information og data på efternavne.

