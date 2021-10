’I like to move it move it’: Lemur på Madagaskar har rytme ligesom mennesker

Desværre lyder halvaben dog som en sækkepibe, der bliver trådt på.

Dens øjne føles, som om den stirrer direkte ind i din sjæl, og den pels ser noget så blød ud.

Og ikke nok med det viser indrien (Indri indri), der er den største af lemurerne på Madagaskar, også tegn på at have rytme ligesom mennesker.

Den kan desværre ikke synge ’I like to move it move it’ ligesom lemuren i animationsfilmen ’Madagaskar’, men indrien er ikke helt uden evner alligevel.

Forskere har analyseret 39 indriers sang, der lyder lidt som en slidt sækkepibe, og ifølge forskerne har halvaberne såkaldt ’kategorisk rytme’, ligesom mennesker også har det.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

I artiklen på Videnskab.dk kan du også se en video og høre indriens ’skønsang’.

En kategorisk rytme består af særprægede og forudsigelige mønstre af noder: I en 1:1-rytme har alle nodeintervallerne den samme længde, mens en 1:2-rytme kan have nodeintervaller, der er dobbelt så lange som andre: for eksempel som i 'We Will Rock You' af Queen.

'Disse mønstre er forholdsvis forudsigelige, da den næste node enten kommer en enhed eller to hele enheder efter den forrige node,' siger Andrea Ravinani, som er professor i psykolingvistik ved Max Planck Instituttet og medforfatter til studiet, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Forskere har tidligere dokumenteret sangfugle, der synger i en 1:1-rytme, men det er første gang, at man har beskrevet kategorisk rytme (1:2-rytme, red.) hos ikke-menneskelige pattedyr.

I samarbejde med forskere fra et universitet i Torino i Italien analyserede forskerne fra Max Planck Instituttet sangen fra indrier, der var blevet optaget over en periode på 12 år.

Ved hjælp af en metronom kunne forskerne se, at lemurerne fulgte takten i en 1:2-rytme, og de opdagede samtidig, at når indrier synger, falder tempoet henad vejen – i musikkens verden kendt som ritardando.

Menneskers og indriers sidste fælles forfader levede for 77,5 millioner år siden, ifølge The Guardian.

Det er dog tvivlsomt, at sangevnerne stammer fra den fælles forfader, da mange andre pattedyr ikke har den samme fornemmelse for rytmer.

