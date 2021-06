Ikke set i 20 år: NASA tager vildt billede af Solsystemets største måne

For første gang i to årtier er det lykkedes den amerikanske rumfartsorganisation NASA at få et billede i kassen af Jupiters største måne Ganymedes.

Siden 2016 har NASA’s Juno-rumkapsel fløjet rundt omkring Jupiter, og i mandags kom Juno ind på en afstand af omkring 1.000 kilometer fra månen.

Ved første øjekast kunne det godt ligne Jordens måne, men sandheden er, at Jupiters måne ligger mere 628 millioner kilometer væk.

Det grå, isede objekt er Solsystemets største måne. Ikke nok med det, er det også Solsystemets niendestørste objekt overhovedet.

Ganymedes var i starten en lille plet på Junos radar. Men så begyndte lyset fra Jupiter at reflektere over på den enorme måne, og i løbet af 25 minutter blev det pludselig muligt for rumsonden at tage fem billeder.

Det er det tætteste, et rumfartøj er kommet på den gigantiske måne i en generation. Det vil tage en rum tid for os at drage videnskabelige konklusioner om månen, men indtil da kan vi blot beundre dette himmelske vidunder – den eneste måne i vores solsystem, der er større end planeten Merkur,' siger Scott Bolton, der leder rumprogrammet for Juno hos NASA, i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Forskere vurderer, at Ganymedes skjuler et saltvandshav hundredvis af kilometer under sin isede overflade.

Ikke siden NASA’s rumfartøj Galileo tog billeder af Ganymedes i 2000, er det lykkedes nogen at tage billeder af månen.

De nye billeder er de skarpeste hidtil.

