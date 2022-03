Ikonisk fossil af dræberdino flytter til Danmark

En 155 millioner år gammel rovdinosaur kommer snart til Danmark.

‘Big Joe’, et yderst velbevaret Allosaurus-fossil fra juratiden (206⁠–⁠142 mio. år siden), er blevet købt af Knuthenborg Safaripark, hvor fossilet fremover bliver permanent udstillet.

Det skriver Knuthenborg Safaripark i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Og fossilet er et pragteksemplar: Ikke blot er Big Joe det mest komplette Allosaurus-fund til dato, men også det største.

Mere end 95 procent af knoglerne er bevaret, og de viser, at Big Joe var 9 meter lang fra snude til halespids og havde en skulderhøjde på 3 meter.

Læs mere på Videnskab.dk: Den frygtindgydende Allosaurus var også kannibal

Dinosauren blev fundet i nøjagtig samme stilling, som den døde i for 155 millioner - en sjældenhed indenfor palæontologi, hvor tidens kræfter ofte ødelægger og opbryder fossilerne. (Foto: Fossilogic)

Men det bliver ikke kun parkens besøgende, der kommer til at få fornøjelsen af det velbevarede fossil.

- Vi har fokus på både videnskabelig formidling og forskning inden for det evolutionshistoriske område, fortæller Christoffer Knuth, direktør i Knuthenborg Safaripark, i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

- Derfor bliver Allosaurusen også tilgængelig for danske og udenlandske videnskabsfolk, som ønsker at forske videre i denne fascinerende fortidskæmpe.

Fossilet har allerede budt på nogle palæontologiske guldkorn, som har gjort os klogere på den forhistoriske dræber.

Læs mere på Videnskab.dk: 'Tænder som steak-knive': T.rex havde en frygtindgydende fætter

Da et af dyrets knogler knækkede midtover under nogle forberedelser, kunne forskerne tælle på knoglens vækstlag, at Big Joe var næsten 30 år gammel, da den døde - man har aldrig før fundet en Allosaurus, som var mere end 20 år gammel.

Derudover er forskerne så heldige, at sandbanken, hvor Big Joe døde, har bevaret et aftryk af det meste af dinosaurens hud og skæl.

- Det mønster, vi kan se, er aldrig tidligere observeret på en dinosaur. Skællene sidder i et mønster, der er meget lig det, man ser på undersiden af slanger, fortæller palæontolog Mark Loewen fra University of Utah, som har nærstuderet hudaftrykket det seneste år, i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

Fossilet blev oprindeligt fundet i den amerikanske stat Wyoming i 2015. Fremover kommer den til at stå i Knuthenborg Safariparks nye udstillingshal, sammen med resten af parkens naturhistoriske samling.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Kunne dinosaurerne have levet i dag, hvis asteroiden ikke havde ramt?

Kæmpestudie: Danske mink havde den bedste velfærd i Europa

Er danske børn blevet solgt på auktioner?