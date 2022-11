Ikonisk ismumie overrasker: Flere døde ismænd kan dukke op

Da Ötzi blev fundet i 1991, fastfrosset i is, tog opdagelsen verden med storm.

Trods ismandens 5.300 år lange hvile var hans krop yderst velbevaret. Et faktum, som arkæolog Konrad Spindler dengang tilskrev en række ‘mirakler’:

Ötzis krop blev kølet for hurtigt ned til at rådne, og fordi han lå i en lavning, blev kroppen ikke knust af gletsjere efterfølgende. Her lå han helt uforstyrret, indtil en meget varm sommer i 1991 smeltede ham frem for første gang.

Men den historie er for god til at være sand. Sådan lyder forskernes vurdering i dag, efter at være gået hele opdagelsen i sømmene i et nyt studie. Det skriver Forskning.no i en artikel bragt på Videnskab.dk.

- Hvis vi forestiller os, at Ötzi var blevet fundet i dag - med alt dét, vi nu ved om gletsjerarkæologi - ville nogen så være landet på Spindlers forklaring? Svaret på det er nej, siger gletsjerarkæologen Lars Pilø, en af forskerne bag studiet.

»Det er ikke nødvendigt med alle disse mirakler. Ötzi blev bevaret ved helt normale processer,« fortæller han til Forskning.no, Videnskab.dk’s norske søstersite.

Faktisk befandt ismanden sig ikke altid i sin beskyttende tidskapsel under isen, fortæller Lars Pilø.

- Vores grundige gennemgang viser, at han i perioder er smeltet ud af isen, i hvert fald i løbet af de første 1.500 år, han lå der, påpeger forskeren, som fortæller, at Ötzi til tider har været helt dækket at vand.

Alt i alt peger det på, at Ötzi, trods sin unikke status, ikke er en ener:

- Ötzi har længe været betragtet som et ekstraordinært fund, og det er han for så vidt også, siger Lars Pilø ifølge Forskning.no.

- Men bevaringsforholdene i bjerget er ikke usædvanlige. Så hvis vi har ret, burde der være en vis chance for at finde flere ismumier i bjergene i fremtiden.

