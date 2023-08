Imponerende: Kan afkode sange fra hjerneaktivitet

Pink Floyd-sangen ‘Another Brick in the Wall, Part 1’ er blevet rekonstrueret ved at aflæse hjerneaktiviteten hos 29 musiklyttende forsøgspersoner

Forestil dig, du sætter din yndlingssang på anlægget. Du læner hovedet tilbage og lukker øjnene. Mens musikken spiller, arbejder din hjerne på højtryk, så du kan forstå og nyde de forskellige komponenter i sangen.

Forestil dig så, at din hjerne bliver skannet og optaget, mens du hører sangen. Når sangen slutter, vil man ud fra hjerneskanningen kunne se, hvilken sang du har hørt - og endda ud fra hjerneskanningen afspille sangen igen som hjerneaktivitet.

Netop det har et amerikansk forskerhold påvist i et nyt studie, som er publiceret i Plos Biology. Det skriver Videnskab.dk.

Forskerne bag studiet har gennem elektroder placeret inde i hjernen på 29 patienter kunnet aflæse deres hjerneaktivitet, mens de lyttede til Pink Floyd-sangen ‘Another Brick in the Wall, Part 1’.

Ved at bruge kunstig intelligens har de lavet en model for, hvordan hjernen reagerer på sangen ud fra deres målinger. Med modellen kan forskerne dermed se, hvad der sker i hjernen, når et bestemt tekststykke eller et guitarriff fra sangen opleves i hjernen.

Her kan du høre Pink Floyd-sangen ‘Another Brick in the Wall, Part 1’ skabt ud fra hjerneaktivitet.

Når forskerne har den unikke viden, kan de gøre to ting:

De kan genafspille sangen som hjerneaktivitet. Det vil sige, at de kan afspille sangen blot som hjerneaktivitet, så hjernen har en oplevelse af at høre sangen, men uden at en højttaler spiller sangen.

De kan genkende sangen eller sangbidder i hjernen. Det betyder altså, at hvis patienten tænker på for eksempel et tekststykke i sangen eller et guitarriff, vil forskerne formentlig kunne genkende den aktivitet i hjernen. Forskerne vil kunne sige, at det er de her ord eller det her riff, patienterne tænker på.

- Det er en form for tankelæsning, fordi de får indsigt i, hvad der er i deres tanker, og aflæser det, siger Peter Vuust, der er leder for Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet, og som har læst studiet for Videnskab.dk.

Peter Vuust er over, at forskerne formår at aflæse patienternes hjerneaktivitet så klart.

- Her vil de på samme måde kunne aflæse ord eller sætninger. Så det er jo ret vildt. Forestil dig, du sidder og tænker på noget, du hører nogle sætninger, og så kan de bagefter afkode, hvad du har hørt, siger Peter Vuust.

Undersøgelsen blev til ved at udnytte de forundersøgelser, man foretager på patienter, der skal opereres for epilepsi. 29 patienter med epilepsi var derfor forsøgspersoner i hjerneundersøgelsen.

Under normale omstændigheder vil forskerne ellers ikke kunne indsætte elektroder i hjernen, som det er sket her.

For Peter Vuust er det først og fremmest en kæmpe fordel for forskerne, at de har haft adgang til en metode, som måler hjerneaktiviteten direkte. Men der er også begrænsninger ved ikke selv at få lov til at bestemme, hvor elektroderne skal placeres.

- De har ikke elektroder placeret overalt i hjernen. Hvis vi for eksempel laver en MR-skanning, får vi et helhedsbillede af hjernen. Her er det jo nogle bestemte steder i hjernen, man har indsat elektroder, hvor der er størst sandsynlighed for at finde patienternes unormale hjerneaktivitet, siger Peter Vuust.

Forskerne bag studiet peger selv på, at deres forskning vil få betydning for udviklingen af såkaldte brain-machine-interfaces (BMI). BMI er en teknologi, hvor hjernen kommunikerer direkte med en computer, blot ved brug af tanker.

Teknologien kunne for eksempel hjælpe mennesker, som af forskellige årsager ikke kan tale.

