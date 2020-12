Indfødt amerikaner spiste græshopper i månedsvis og døde af forstoppelse

En indfødt amerikaner, som levede for mellem 1.000 til 1.400 år siden, i hvad der i dag er Texas, led af en så ekstrem forstoppelse, at han til sidst hverken kunne gå eller spise.

Den grusomme skæbne er et af casestudierne fra en ny fagbog, som forskere fra University of Nebraska udgiver, skriver mediet LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Manden havde Chagas sygdom, som følge af en infektion af parasitten Trypanosoma cruzi, hvilket forårsagede den dødelige forstoppelse.

Forstoppelsen gjorde, at mandens tyktarm voksede til seks gange normal størrelse og har sandsynligvis forhindret ham i at kunne spise eller bevæge sig omkring på egen hånd.

Forskerne vurderer, at mandens nærmeste hjalp med at made ham i de sidste 3-4 måneder af hans liv, ved at give ham græshopper hvor benene var fjernet.

- De gav ham den væskerige krop, den del af græshoppen, der kan mases, fortæller en af bogens forfattere, professor Karl Reinhard, til LiveScience, skriver Videnskab.dk.

- Udover at have et højt proteinindhold havde den også højt fugtindhold, så den ville være nemmere for ham at spise i de tidlige stadier af hans sygdom.

Men da manden ikke var i stand til at fordøje maden ordentligt, blev han gradvis mere og mere underernæret og døde til sidst.

De tørre texanske forhold gjorde, at mandens krop blev naturligt mumificeret og lå bevaret i ly af en klippe, indtil han blev fundet i 1937 og bragt på museum.

Mandens mumificerede lig har været genstand for flere studier gennem årene, men forskerne bag bogen kunne allerede i 2003 bruge den nyeste teknologi til at analysere ham.

Det var sådan, de fandt hans forstørrede tyktarm, foruden 1.170 gram afføring, han aldrig slap af med, og store mængder mad - græshopper - der aldrig blev fordøjet.

- Jeg tror det her er unikt inden for patologien - sådan et niveau af forstoppelse, fortæller Karl Reinhard til LiveScience ifølge Videnskab.dk.

