Inkabyen Machu Picchu er mindst to årtier ældre end vi troede

Ruinerne af den ikoniske ruinby Machu Picchu højt oppe i bjergene i det sydlige Peru bliver ved med at vise sig at gemme på flere hemmeligheder.

Forskere har længe troet, at Machu Picchu blev bygget af inkaerne mellem år 1440 og 1450, men nye undersøgelser afslører, at der allerede boede mennesker i Machu Picchu 20 år tidligere end hidtil troet.

Det skriver LiveScience, ifølge Videnskab.dk.

- Machu Picchu er et af de mest kendte arkæologiske områder i verden, men indtil nu har man baseret viden om byens alder på modsigende historiske beretninger fra spanske ’conquistadorer’ (spanske erobrere, red.), fortæller Richard Burger, der er arkæolog og antropolog ved Yale University i USA, i en pressemeddelelse, skriver LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Machu Picchu ligger 2.430 meter over havets overflade i Andesbjergene.

Byen blev forladt i 1530’erne efter den spanske invasion og blev ’genopdaget’ i 1911-1912, hvor den legendariske by igen blev et verdenskendt symbol på Inkariget.

Arkæologer mener, at Machu Picchu blev bygget til Inkakejseren Pachacuti, der ønskede at udvide sit imperium.

For at fastlægge Machu Picchus officielle byggeår analyserede Richard Burger og hans kollegaer knoglerester fra 26 forskellige mennesker, der menes at have været tjenere for Inkastyret.

Forskerne brugte en særlig sensitiv teknik kaldet ’accelerator mass spectrometry’ (AMS) til at analysere isotoper i knogleresterne.

Radioaktive kulstof-14-rester i knogler forrådner i et bestemt tempo og stopper med at akkumulere (ophobe sig, red.) efter et menneskes død, og derfor kan forskere måle antallet af disse isotoper og bestemme, hvor gammelt det organiske materiale er.

Resultaterne viste, at knoglerne mindst har ligget i Machu Picchu siden år 1420, hvilket er mindst to årtier tidligere end hidtil troet, skriver LiveScience, ifølge Videnskab.dk.

