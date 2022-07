Insekter kan føle smerte, peger nyt studie på

Tidligere forskning har peget på, at insekter ikke føler smerte ligesom mennesker og andre pattedyr.

Men nu mener en gruppe forskere, at de har fundet tegn på det modsatte.

Det argumenterer de i hvert fald for i deres nye studie, der er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the Royal Society B.

Det skriver Phys.org ifølge Videnskab.dk.

Der har indtil nu været en generel opfattelse i forskningen af, at insekter ikke føler smerte.

For selvom insekter reagerer på (det, vi opfatter som) fysisk smerte - såsom at få revet et ben af - er det ikke sikkert, at de oplever det som smertefuldt.

Men det mener forskerne bag det nye studie, at de nu har fundet tegn på, at de gør. De har nemlig undersøgt, om insekterne reagerer på samme måde som mennesker og andre pattedyr, når vi bliver udsat for ekstrem smerte.

Læs mere på Videnskab.dk: Føler dyr smerte på samme måde som os?

Vi er nemlig i stand til at lukke af for smerte i nødsituationer. Man har blandt andet set, hvordan folk ikke har opdaget, at de er kommet slemt til skade efter et biluheld.

Tidligere forskning har vist, at det er muligt, fordi hjernen reagerer på traumatiske begivenheder ved at producere opiater, der er kraftigt smertestillende, skriver Videnskab.dk.

Så forskerne undersøgte, om de kunne finde en lignende mekanisme hos insekterne. Her opdagede de, at insekterne ikke producerede opiater, men derimod andre såkaldte ‘neuropeptider’, som kan tjene det samme formål. Insekterne producerer nemlig også dette stof, når de oplever traumatiske begivenheder.

Derfor argumenterer forskerne for, at insekter måske også føler smerte, fordi de ligesom mennesker og andre pattedyr også forsøger at kontrollere og dulme smerten ved at producere smertestillende stoffer i hjernen.

Forskerne pointerer dog selv, at der skal mere forskning til, før man kan konkludere, hvorvidt insekterne rent faktisk føler smerte.

