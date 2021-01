Irland har skjulte koralrev, der er høje som skyskrabere

Når du tænker på et koralrev, forestiller du dig måske himmelblåt hav, farverige fisk og palmer, som man kender fra området omkring Great Barrier Reef i Australien.

Men faktisk findes halvdelen af Jordens koralrev i koldere vande.

I nogle tilfælde i det nordøstlige Atlanterhav nær Irland har koralrevene groet i millioner af år, til de er flere kilometer lange og hundrede meter høje. Det skriver en britisk forsker i mediet The Conversation ifølge Videnskab.dk.

Nogle af revene er stort set fossilerede, mens andre lever og trives. Den store variation i revene har marinegeologen Aaron Lim fra University College Cork undersøgt med sit team.

Teamet har undersøgt Porcupine Bank-kløften for at forstå revenes store variation ved hjælp af et dybthavsfartøj, der kunne nå en kilometer ned under havets overflade.

Det viste sig, at koraller langs kløften trivedes i nogle ret specielle forhold langs den næsten lodrette kløftside. Her var der havstrømme på en meter i sekundet - de stærkeste, der nogensinde er blevet målt i koldtvandskoralrev.

Nærmere analyser af stedet viste dog, at revene klarede sig bedre, når havstrømmene indimellem tog af i fart, for det betød, at det blev nemmere for koraldyrene at indsamle føde.

Verden bliver varmere, og det får havstrømmene i verdenshavene til at accelerere, i gennemsnit fem procent per årti siden 1990, skriver Aaron Lim i The Conversation ifølge Videnskab.dk.

Det får et større antal koraler til at løsne sig og falde af. Og det kan få stor indflydelse på revene i det hele taget, der kun gror 12 centimeter i løbet af tusind år.

Studiet er udgivet i Scientific Reports.

