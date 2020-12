Ismanden Ötzi døde måske i isfri omgivelser

Ismanden Ötzi døde måske i omgivelser, der var markant anderledes end dem, han blev fundet i.

Det skriver mediet LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Ötzi døde i alperne for 5.300 år siden, efter han var blevet skudt med pile, og da han blev fundet i 1991, lå hans mumificerede krop næsten helt begravet i is.

Men ifølge et nyt, østrigsk studie var det sandsynligvis kun de omkringliggende bjergtinder, som var dækket af is og sne på Ötzis tid.

Forskningen peger på, at gletsjere omkring alperne har gennemgået dramatiske forandringer gennem den holocæne epoke, der strækker sig fra for 11.650 år siden til nutiden. Få hundrede år før Ötzi levede, var de omkringliggende alper måske helt uden is.

Isen, hvori Ötzi blev bevaret, er sidenhen smeltet, men ved at lave analyser på nærliggende is 12 kilometer væk kunne forskerne danne sig et billede af, hvordan forholdene var under ismandens tid.

- Vores primære konklusion er, at isen er mere eller mindre 5.900 år gammel, hvilket kun er en smule ældre end ismanden, fortæller forsker Pascal Bohleber, som vurderer, at området på et tidspunkt enten har været helt isfrit eller med markant mindre gletsjere.

Desværre forbliver det store mysterium uden for videnskabens rækkevidde: om Ötzi døde på isen, eller om isen senere omgav og begravede ham.

Isen, som mumien blev fundet i, smeltede nemlig, før man havde teknologien til at datere de små mængder kulstof, der var til stede, og dermed kunne bestemme isens alder.

Og selvom vi nu ved, at der var is ikke langt derfra, udgør de hastigt forsvindende gletsjere fortsat et problem for forskere, da tusindvis af års viden, som findes i selve isen, smelter.

