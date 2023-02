James Webb-teleskopet finder seks ukendte galakser

James Webb-teleskopets opdagelse af seks hidtil ukendte galakser kan vende vores forståelse af universet på hovedet.

Det konkluderer astronomer i et studie udgivet onsdag i den anerkendte videnskabsjournal Nature. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Galakserne stammer fra, dengang universet var blot tre procent af sin nuværende alder.

Det svarer til omkring 540-770 millioner år efter Big Bang, der menes at være universets fødsel for 13,8 milliarder år siden.

Og galakserne er langt større, end det hidtil var forventet, at de kunne være i så ung en alder.

- Vi forventede kun at finde små, unge, babygalakser på dette tidspunkt i tidsregningen, men vi har fundet galakser lige så modne som vores egen, siger Joel Leja, medforfatter til studiet og professer i astronomi ved Penn State Universitet i den amerikanske delstat Pennsylvania til avisen The Guardian.

Ikke bare er galakserne på størrelse med vores egen galakse, Mælkevejen.

Galakserne er samtidig ifølge Reuters 30 gange mere tætpakkede end hjemmet for jordens solsystem.

- Hvis Mælkevejen var en voksen person med en højde på 1,75 meter og vægt på 70 kilo, så ville disse (galakser red.) være etårige babyer med en højde på syv centimeter, men med den samme vægt, siger medforfatter af studiet og astrofysiker Ivo Labbe fra Swinburnes teknologiske universitet i Australien til Reuters.

Studiet er baseret på James Webb-teleskopets første datasæt, som blev udgivet i juli sidste år.

- Vi troede, at galakser udvikler sig over meget længere tid, siger Joel Leja til Reuters.

Teleskopet James Webb er efterfølgeren til det ældre Hubble-teleskop, som blev opsendt i 1990.

Det nye teleskop blev sendt ud i rummet fra Sydamerika i december 2021 af den amerikanske rumfartsadministration Nasa.

Indtil videre betegner man ifølge Joel Leja opdagelsen af de seks nye objekter som 'galakse-kandidater'.

Det skyldes, at det mangler at blive endeligt bekræftet, at det rent faktisk er galakser.