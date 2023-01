Jordens kerne taber hastighed

Nyt studie viser, at Jordens glohede kerne roterer langsommere end den plejer – og måske er ved at skifte retning

Inde i midten af vores klode findes en fast klump jern cirka på størrelse med Månen. Ligesom Jorden roterer den indre kerne også mod øst, men den plejer at dreje med en lidt højere hastighed.

Et nyt studie, der er blevet publiceret i tidsskriftet Nature Geoscience, viser til gengæld, at noget er ved at ændre sig: Den indre kernes hastighed falder, og ifølge forskerne bag studiet kan den være i gang med helt at ændre rotationsretning.

Det lyder måske umiddelbart som en katastrofalt stor forandring, men i virkeligheden er det sket flere gange og faktisk så sent som i 1970’erne.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

I 1996 forsøgte to seismologer, Xiaodong Song fra Peking University i Kina, som også er en af forfatterne bag det nye studie, og Paul Richards fra Columbia University i USA, at bevise, at Jordens indre kerne roterede.

Annonce:

Det gjorde de ved at sammenligne seismisk data fra to jordskælv, der begge havde fundet sted i nærheden af hinanden i Atlanterhavet. Det første fandt sted i 1967 og det andet i 1995.

En måde at undersøge Jordens indre på er nemlig ved at undersøge seismiske bølger. Når et jordskælv forekommer, vil dets seismiske bølger bevæge sig gennem Jorden, men det sker med forskellig hastighed, alt efter hvilket materiale det bevæger sig gennem.

Derfor kunne forskerne regne ud, at hvis trykbølgerne bevægede sig med samme hastighed gennem Jorden, ville det betyde, at den indre kerne stod stille.

Læs mere på Videnskab.dk: Dansker opdagede Jordens kerne

Det var derimod ikke tilfældet, da Xiaodong Song og Paul Richards undersøgte deres data fra de to jordskælv.

De kunne konstatere, at de seismiske bølger fra det ene jordskælv viste sig at være brøkdele af et sekund hurtigere sammenlignet med det andet jordskælvs.

Annonce:

Da begge jordskælv var foregået på nærmest samme lokation, kunne det kun forklares på én måde: Den indre kerne roterer uafhængigt af Jorden. Og eftersom de seismiske bølger bliver påvirket af rotationen, må rotationshastigheden altså være faldet mellem de to jordskælv.

I det nye studie har forskerne sammenlignet resultaterne fra deres tidligere undersøgelse med nye og metodemæssigt identiske undersøgelser af nyere jordskælv.

Resultatet er, at den indre kernes rotationshastighed fortsat falder og måske endda er på vej til at ændre retning, men det er altså ikke noget, man bør være bekymret over.

Efter forskernes beregninger er det nemlig noget, der finder sted med cirka 30-40 års mellemrum.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Komet kan ses på himlen igen efter 50.000 år

Derfor tager du lettere på, hvis du spiser sent om aftenen

Banebrydende fotos fra superteleskop løfter sløret for, hvordan alting begyndte