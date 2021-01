Jordens rotation vækker opsigt: Ikke set i 50 år

Coronavirus, MeToo-skandaler, racisme i USA og australske skovbrande. Hvis du synes, at nogle dage i 2020 var nedslående og sneglede sig af sted, vil det måske overraske dig at høre, at dagene faktisk gik hurtigere, end de plejer. Og i 2021 kommer de til at gå endnu hurtigere.

Jorden har roteret usædvanlig hurtigt på det seneste, skriver The Telegraph ifølge Videnskab.dk.

- Der er ingen tvivl om, at Jorden roterer hurtigere nu end på noget tidspunkt indenfor de seneste 50 år, siger Peter Whibberley, seniorforsker ved Storbritanniens nationale metrologiske institut National Physical Laboratory, til The Telegraph ifølge Videnskab.dk.

Man har kunnet måle Jordens rotation og dermed dagenes længde siden 1960’erne. Den kortest målte dag har hidtil ligget i 2005, men i 2020 blev den rekord slået 28 gange, og i gennemsnit var en dag sidste år 0,5 millisekunder hurtigere end normalt.

Den 19. juli 2020 er nu den korteste dag, man nogensinde har målt. Den dag fuldførte Jorden sin rotation på 1,4602 millisekunder mindre end de ‘skemalagte’ 86.400 sekunder.

Modsat tendensen i 2020 har Jordens gennemsnitlige rotationshastighed faktisk været støt faldende i de seneste årtier. Derfor har man nogle år har været nødt til at indsætte et ekstra sekund kaldet et skudsekund i den almindelige tidsregning for at sikre, at vores ure bliver ved at passe til Jordens rotation.

- Det er meget tænkeligt, at vi får brug for at sætte et negativt skudsekund ind, hvis Jordens rotation øges yderligere, men det er for tidligt at sige, om det er sandsynligt, siger Peter Whibberley til The Telegraph ifølge Videnskab.dk.

Tidevandsfriktion og ændringer i afstanden mellem Jorden og Månen ændrer Jordens rotationshastighed. Også ophobningen af sne på bjergtoppe om vinteren og afsmeltningen om sommeren kan spille ind, og derfor vil klimaforandringer også få en vis betydning for Jordens rotation.

