Jordprøver fra japansk asteroide-mission er 4,5 milliarder år gamle

For godt et år siden landede den japanske Hayabusa2-rumsonde i den australske ørken med en lille beholder af kulsort, sandet støv fra den fjerne asteroide Ryugu ombord.

Nu har franske og japanske forskere foretaget de første analyser af støvet, og i to studier, der er blevet udgivet i denne uge, afslører de blandt andet, at støvet fra asteroiden viser sig at være noget af det mest primitive materiale, der overhovedet eksisterer i vores solsystem.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

- De returnerede prøver ser ud til at være blandt de ældste materialer, der er tilgængelige i vores laboratorier, lyder det blandt andet i det ene studie.

Prøverne fra Ryugu, der består af 5,4 gram støv, kan ifølge mediet vise sig at være et af de bedste værktøjer til dato, når det kommer til at forstå sammensætning af støv, der stammer fra dengang, hvor objekter i det indre solsystem smeltede sammen.

Læs mere på Videnskab.dk: Japansk rumkapsel med asteroidestykke er landet sikkert

De skal ses i forlængelse af, at Ryugu-asteroiden mere eller mindre har set ud, som den gør, lige siden Solsystemet blev dannet for 4,5 milliarder år siden, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

I det ene af studierne viser japanske forskere, at asteroiden er 'ekstremt' mørk, og kun reflekterer to procent af den solstråling, den rammes af. Hertil finder forskerne også, at Ryugu er den mest porøse meteorit, man nogensinde har haft mulighed for at studere.

I det andet studie har franske forskere undersøgt selve sammensætningen af støvet. Og her har man fundet, at asteroiden blandt andet ser ud til at bestå af ler-agtige mineraler samt mineraler som karbonater og jern.

Prøver fra asteroiden. (Fotos: Yada et. al., Nat. Astron., 2021)

Begge studier er enige om, at Ryugu har fællestræk med den type af meteorer, der kategoriseres som ‘Cl chondrites’. Det betyder med andre ord, at den er kulstofholdig og er den mest primitive af alle kendte rumbjergarter.

Med støv fra asteroiden Ryugu er det første gang, forskere for alvor har kunnet dykke ned i analyser af de fjerne objekter, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Ved en tidlligere mission til asteroiden Itokawa slog teknikken fejl på en sonde, og kun en meget lille mængde af støv nåede med tilbage til Jorden, da sonden langt om længe landede i 2010.

Flere og mere dybdegående analyser af støvet fra Ryugu skal på sigt give mere viden om, hvordan Solsystemet så ud, da det blev formet, lyder det fra forskerne bag.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Japanske asteroide-hoppere sender vilde fotos til Jorden

Bizar fisk med gennemsigtigt hoved fanget på video

Forskere: Har vi massetestet helt uden grund?