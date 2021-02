Kæmpe asteroide flyver forbi jorden

I marts vil en kæmpe asteroide suse forbi jorden. Men der er ingen grund til bekymring for sammenstød

I næste måned vil en stor asteroide suse forbi vores klode.

I hele 2021 vil der ikke komme en hurtigere og større asteroide forbi end denne, men der er ingen grund til at være bekymret for et sammenstød.

Det store himmellegeme – også kaldet for 231937 (2001 FO32) – måler omkring 0,8 til 1,7 kilometer i diameter og vil, når den er tættest på, være i en afstand af 2 millioner kilometer fra jordens overflade.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Asteroidens vil være tættest på jorden 21. marts klokken 17:03.

’Rumklippen’ er så stor og er så tæt på jorden, at NASA’s Jet Propulsion Laboratory har klassificeret den som et ’potentielt farligt objekt'.

Læs mere på Videnskab.dk: Kan man standse en asteroide med kurs mod Jorden?

Ifølge NASA’s Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) bliver alle objekter, der kommer inden for en afstand af 7,5 millioner kilometer fra jorden og er større end 140 meter i diameter, klassificeret som ’potentielt farlige objekter'.

Asteroiden vil flyve forbi jorden med 124.000 kilometer i timen.

